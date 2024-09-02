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В НАСА объяснили странные звуки на застрявшем на МКС корабле - РИА Новости, 02.09.2024
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19:39 02.09.2024 (обновлено: 19:52 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/nasa-1970082676.html
В НАСА объяснили странные звуки на застрявшем на МКС корабле
В НАСА объяснили странные звуки на застрявшем на МКС корабле - РИА Новости, 02.09.2024
В НАСА объяснили странные звуки на застрявшем на МКС корабле
Странный звук, который издавал застрявший на Международной космической станции корабль Boeing Starliner, появился из-за акустической обратной связи от динамика, РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T19:39
2024-09-02T19:52
барри уилмор
наса
центр управления полетами
космос - риа наука
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Странный звук, который издавал застрявший на Международной космической станции корабль Boeing Starliner, появился из-за акустической обратной связи от динамика, заявила представитель НАСА Шерил Уорнер, ее слова приводит издание Newsweek. "Пульсирующий звук из динамика корабля Boeing Starliner &lt;...&gt; прекратился. Обратная связь от динамика стала результатом звуковой конфигурации между космической станцией и Starliner", — отметила она. Представитель НАСА также указала на сложность аудиосистемы МКС. По ее словам, она позволяет обеспечить взаимосвязь нескольких кораблей и модулей, из-за чего может передавать посторонний шум. "Обратная связь от динамика &lt;...&gt; не имеет никаких последствий технического характера для &lt;...&gt; операций на станции", — добавила Уорнер. Ранее в понедельник издание Ars Technica сообщило со ссылкой на запись разговора астронавта Барри Уилмора с Центром управления полетами в Хьюстоне, что Boeing Starliner начал издавать странные звуки. Уилмор заявил диспетчеру из центра, что через динамик идет странный шум. Тот, в свою очередь, смог уловить пульсирующий звук. Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня. Спустя примерно 26 часов он прибыл на МКС и, несмотря на технические неполадки, успешно к ней пристыковался.Изначально планировалось, что испытательная пилотируемая миссия Starliner на станцию продлится около недели. Тем не менее из-за выявленных при стыковке проблем корабль и его экипаж все еще остаются на МКС. Специалисты НАСА и Boeing пытаются выяснить причины и ликвидировать неполадки в двигателе корабля и выявленную на нем утечку гелия, однако пока их усилия не увенчались успехом.Позднее НАСА сообщило, что операцию по возвращению космического корабля Boeing Starliner без экипажа с МКС на Землю планируется начать 6 сентября.
https://ria.ru/20240826/mask-1968415329.html
https://ria.ru/20240722/starliner-1961113627.html
https://ria.ru/20240830/mks-1969564065.html
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барри уилмор, наса, центр управления полетами, космос - риа наука
Барри Уилмор, НАСА, Центр управления полетами, Космос - РИА Наука
В НАСА объяснили странные звуки на застрявшем на МКС корабле

НАСА: странный звук на Starliner был результатом обратной связи от динамика

© NASAМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© NASA
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Странный звук, который издавал застрявший на Международной космической станции корабль Boeing Starliner, появился из-за акустической обратной связи от динамика, заявила представитель НАСА Шерил Уорнер, ее слова приводит издание Newsweek.
«
"Пульсирующий звук из динамика корабля Boeing Starliner <...> прекратился. Обратная связь от динамика стала результатом звуковой конфигурации между космической станцией и Starliner", — отметила она.
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Представитель НАСА также указала на сложность аудиосистемы МКС. По ее словам, она позволяет обеспечить взаимосвязь нескольких кораблей и модулей, из-за чего может передавать посторонний шум.
«
"Обратная связь от динамика <...> не имеет никаких последствий технического характера для <...> операций на станции", — добавила Уорнер.
Ранее в понедельник издание Ars Technica сообщило со ссылкой на запись разговора астронавта Барри Уилмора с Центром управления полетами в Хьюстоне, что Boeing Starliner начал издавать странные звуки. Уилмор заявил диспетчеру из центра, что через динамик идет странный шум. Тот, в свою очередь, смог уловить пульсирующий звук.
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Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня. Спустя примерно 26 часов он прибыл на МКС и, несмотря на технические неполадки, успешно к ней пристыковался.
Изначально планировалось, что испытательная пилотируемая миссия Starliner на станцию продлится около недели. Тем не менее из-за выявленных при стыковке проблем корабль и его экипаж все еще остаются на МКС. Специалисты НАСА и Boeing пытаются выяснить причины и ликвидировать неполадки в двигателе корабля и выявленную на нем утечку гелия, однако пока их усилия не увенчались успехом.
Позднее НАСА сообщило, что операцию по возвращению космического корабля Boeing Starliner без экипажа с МКС на Землю планируется начать 6 сентября.
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Барри УилморНАСАЦентр управления полетамиКосмос - РИА Наука
 
 
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