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В Киеве сообщили о начале пересмотра в МВФ программы финансирования Украины
В Киеве сообщили о начале пересмотра в МВФ программы финансирования Украины - РИА Новости, 02.09.2024
В Киеве сообщили о начале пересмотра в МВФ программы финансирования Украины
Международный валютный фонд (МВФ) начинает работу по пятому пересмотру программы расширенного финансирования Украины, что позволит получить Киеву 1,1 миллиарда... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T20:48
2024-09-02T20:48
2024-09-02T20:48
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) начинает работу по пятому пересмотру программы расширенного финансирования Украины, что позволит получить Киеву 1,1 миллиарда долларов этой осенью, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что делегация на МВФ отправится на Украину для принятия решения о выделении очередного транша помощи от организации. "Международный валютный фонд начинает миссию по пятому пересмотру программы расширенного финансирования EFF. Это позволит Украине привлечь 1,1 миллиарда долларов этой осенью. Обсудили начало работы комиссии во время разговора с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Камерам", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, обсуждались внедрение реформ, выполнение структурных маяков. В июле Киев получил от Международного валютного фонда очередной транш в размере 2,2 миллиарда долларов. В марте Украина получила третий транш помощи от МВФ в размере 880 миллионов долларов в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). В общей сложности тогда от фонда было получено уже около 5,4 миллиарда долларов из общего объема четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиарда долларов.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, киев, денис шмыгаль, мвф
Украина, Киев, Денис Шмыгаль, МВФ
В Киеве сообщили о начале пересмотра в МВФ программы финансирования Украины
Премьер Украины Шмыгаль: МВФ начинает работу по пятому пересмотру программы EFF
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
Международный валютный фонд (МВФ) начинает работу по пятому пересмотру программы расширенного финансирования Украины, что позволит получить Киеву 1,1 миллиарда долларов этой осенью, заявил
украинский премьер Денис Шмыгаль.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что делегация на МВФ отправится на Украину для принятия решения о выделении очередного транша помощи от организации.
«
"Международный валютный фонд начинает миссию по пятому пересмотру программы расширенного финансирования EFF. Это позволит Украине привлечь 1,1 миллиарда долларов этой осенью. Обсудили начало работы комиссии во время разговора с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Камерам", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, обсуждались внедрение реформ, выполнение структурных маяков.
В июле Киев получил от Международного валютного фонда очередной транш в размере 2,2 миллиарда долларов.
В марте Украина получила третий транш помощи от МВФ в размере 880 миллионов долларов в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). В общей сложности тогда от фонда было получено уже около 5,4 миллиарда долларов из общего объема четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиарда долларов.