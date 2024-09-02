https://ria.ru/20240902/mumindzhanov-1969999504.html

На замкомандующего Ленинградским военным округом завели дело о взятке

На замкомандующего Ленинградским военным округом завели дело о взятке - РИА Новости, 02.09.2024

На замкомандующего Ленинградским военным округом завели дело о взятке

Следственный комитет возбудил дело о получении взятки против заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:03

2024-09-02T15:03

2024-09-02T15:35

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Следственный комитет возбудил дело о получении взятки против заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК."Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК ("Получение взятки в особо крупном размере")", — заявили в ведомстве.По данным следствия, он, занимая ранее должность руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны и отвечая за вещевое обеспечение Вооруженных сил, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования, в том числе в зону спецоперации, на сумму более 1,5 миллиарда рублей."За совершение указанного содействия он получил взятку в особо крупном размере на общую сумму свыше 20 миллионов рублей", — уточнили в ведомстве.Кроме того, следствие выяснило, что в собственности Муминджанова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 миллионов рублей, законность приобретения которых проверяется.Генерала задержали, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

https://ria.ru/20240815/gosduma-1966441537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)