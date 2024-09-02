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На замкомандующего Ленинградским военным округом завели дело о взятке - РИА Новости, 02.09.2024
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15:03 02.09.2024 (обновлено: 15:35 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/mumindzhanov-1969999504.html
На замкомандующего Ленинградским военным округом завели дело о взятке
На замкомандующего Ленинградским военным округом завели дело о взятке - РИА Новости, 02.09.2024
На замкомандующего Ленинградским военным округом завели дело о взятке
Следственный комитет возбудил дело о получении взятки против заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:03
2024-09-02T15:35
происшествия
россия
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Следственный комитет возбудил дело о получении взятки против заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.&quot;Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК (&quot;Получение взятки в особо крупном размере&quot;)&quot;, — заявили в ведомстве.По данным следствия, он, занимая ранее должность руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны и отвечая за вещевое обеспечение Вооруженных сил, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования, в том числе в зону спецоперации, на сумму более 1,5 миллиарда рублей."За совершение указанного содействия он получил взятку в особо крупном размере на общую сумму свыше 20 миллионов рублей", — уточнили в ведомстве.Кроме того, следствие выяснило, что в собственности Муминджанова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 миллионов рублей, законность приобретения которых проверяется.Генерала задержали, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
https://ria.ru/20240815/gosduma-1966441537.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На замкомандующего Ленинградским военным округом завели дело о взятке

СК завел дело о взятке против замкомандующего Ленинградским военным округом

© Фото : Минобороны РФГенерал-майор Валерий Муминджанов
Генерал-майор Валерий Муминджанов - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : Минобороны РФ
Генерал-майор Валерий Муминджанов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Следственный комитет возбудил дело о получении взятки против заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
«

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК ("Получение взятки в особо крупном размере")", — заявили в ведомстве.

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По данным следствия, он, занимая ранее должность руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны и отвечая за вещевое обеспечение Вооруженных сил, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования, в том числе в зону спецоперации, на сумму более 1,5 миллиарда рублей.
«
"За совершение указанного содействия он получил взятку в особо крупном размере на общую сумму свыше 20 миллионов рублей", — уточнили в ведомстве.
Кроме того, следствие выяснило, что в собственности Муминджанова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 миллионов рублей, законность приобретения которых проверяется.
Генерала задержали, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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