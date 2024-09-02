На замкомандующего Ленинградским военным округом завели дело о взятке
СК завел дело о взятке против замкомандующего Ленинградским военным округом
© Фото : Минобороны РФГенерал-майор Валерий Муминджанов
© Фото : Минобороны РФ
Генерал-майор Валерий Муминджанов. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Следственный комитет возбудил дело о получении взятки против заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК ("Получение взятки в особо крупном размере")", — заявили в ведомстве.
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По данным следствия, он, занимая ранее должность руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны и отвечая за вещевое обеспечение Вооруженных сил, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования, в том числе в зону спецоперации, на сумму более 1,5 миллиарда рублей.
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"За совершение указанного содействия он получил взятку в особо крупном размере на общую сумму свыше 20 миллионов рублей", — уточнили в ведомстве.
Генерала задержали, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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