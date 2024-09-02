https://ria.ru/20240902/moskva-1970030261.html
Москва готова к проведению выборов в Мосгордуму в сентябре
Москва готова к проведению выборов в Мосгордуму в сентябре - РИА Новости, 02.09.2024
Москва готова к проведению выборов в Мосгордуму в сентябре
Москва готова к проведению сентябрьских выборов депутатов Московской городской думы и депутатов органов местного самоуправления в Троицком и Новомосковском... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:25
2024-09-02T16:25
2024-09-02T16:25
политика
москва
тинао
новомосковский административный округ
московская городская дума
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Москва готова к проведению сентябрьских выборов депутатов Московской городской думы и депутатов органов местного самоуправления в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) и Куркино, сообщается на сайте Московской городской избирательной комиссии (МГИК). "Всего на выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва выдвинулось 389 кандидатов. Зарегистрирован 281 кандидат. В среднем это около шести претендентов на мандат. На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в ТиНАО и Куркино выдвинулось 543 кандидата. Зарегистрировано 427 кандидатов. Все избирательные комиссии столицы готовы к проведению выборов", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что МГИК проведено масштабное обучение более 12 тысяч членов территориальных и участковых избирательных комиссий столицы. Общественной палатой Москвы сформирован корпус наблюдателей от Общественного штаба по наблюдению за выборами, которые также прошли обучение. "Напоминаем, для того, чтобы проголосовать с помощью бумажного бюллетеня, необходимо подать заявку на сайте mos.ru или в территориальной избирательной комиссии до 2 сентября 2024 года. Проголосовать с помощью бумажного бюллетеня можно будет только на избирательном участке по месту постоянной регистрации", - уточняется в сообщении. Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни пройдут досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится с 8.00 6 сентября до 20.00 8 сентября.
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политика, москва, тинао, новомосковский административный округ, московская городская дума
Политика, Москва, ТиНАО, Новомосковский административный округ, Московская городская дума
Москва готова к проведению выборов в Мосгордуму в сентябре
МГИК: Москва готова к проведению сентябрьских выборов депутатов Мосгордумы
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Москва готова к проведению сентябрьских выборов депутатов Московской городской думы и депутатов органов местного самоуправления в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) и Куркино, сообщается на сайте Московской городской избирательной комиссии (МГИК).
"Всего на выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва выдвинулось 389 кандидатов. Зарегистрирован 281 кандидат. В среднем это около шести претендентов на мандат. На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в ТиНАО и Куркино выдвинулось 543 кандидата. Зарегистрировано 427 кандидатов. Все избирательные комиссии столицы готовы к проведению выборов", - говорится в сообщении на сайте.
Отмечается, что МГИК проведено масштабное обучение более 12 тысяч членов территориальных и участковых избирательных комиссий столицы. Общественной палатой Москвы сформирован корпус наблюдателей от Общественного штаба по наблюдению за выборами, которые также прошли обучение.
"Напоминаем, для того, чтобы проголосовать с помощью бумажного бюллетеня, необходимо подать заявку на сайте mos.ru или в территориальной избирательной комиссии до 2 сентября 2024 года. Проголосовать с помощью бумажного бюллетеня можно будет только на избирательном участке по месту постоянной регистрации", - уточняется в сообщении.
Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни пройдут досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится с 8.00 6 сентября до 20.00 8 сентября.