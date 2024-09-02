https://ria.ru/20240902/moskva-1969919214.html
В Москве завершили испытания теплосетей
В Москве завершили испытания теплосетей - РИА Новости, 02.09.2024
В Москве завершили испытания теплосетей
Специалисты комплекса городского хозяйства полностью завершили проведение испытаний теплосетей в ходе подготовки к новому отопительному сезону, сообщил... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T11:03
2024-09-02T11:03
2024-09-02T11:03
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства полностью завершили проведение испытаний теплосетей в ходе подготовки к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "К работе в осенне-зимний период готовы 9 тысяч километров магистральных и 9 тысяч километров разводящих сетей. Они обеспечивают теплоснабжение более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. В настоящее время сотрудники "МОЭК" завершили подготовительные мероприятия в полном объеме, горячее водоснабжение подается на все городские объекты", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что организация испытаний теплосетей – одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону. "Главная задача – заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон. На первом этапе проводятся гидравлические испытания, во время которых устанавливается давление, превышающее рабочее. Затем – температурные испытания: в магистрали подается теплоноситель с максимальной температурой – до 130 градусов. Таким образом, имитируется повышенная нагрузка в зимние пики холодов", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проведены перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
https://realty.ria.ru/20240828/otoplenie-1968750131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жкх, москва, петр бирюков, моэк
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, ЖКХ, Москва, Петр Бирюков, МОЭК
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства полностью завершили проведение испытаний теплосетей в ходе подготовки к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"К работе в осенне-зимний период готовы 9 тысяч километров магистральных и 9 тысяч километров разводящих сетей. Они обеспечивают теплоснабжение более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. В настоящее время сотрудники "МОЭК
" завершили подготовительные мероприятия в полном объеме, горячее водоснабжение подается на все городские объекты", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что организация испытаний теплосетей – одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону.
"Главная задача – заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон. На первом этапе проводятся гидравлические испытания, во время которых устанавливается давление, превышающее рабочее. Затем – температурные испытания: в магистрали подается теплоноситель с максимальной температурой – до 130 градусов. Таким образом, имитируется повышенная нагрузка в зимние пики холодов", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проведены перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.