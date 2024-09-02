https://ria.ru/20240902/moskva-1969911246.html
Самолет вынужденно сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажира
Самолет вынужденно сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажира - РИА Новости, 02.09.2024
Самолет вынужденно сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажира
Самолет, летевший из Москвы в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Казани из-за плохого самочувствия пассажира, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T10:48
2024-09-02T10:48
2024-09-02T10:48
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КАЗАНЬ, 2 сен - РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Казани из-за плохого самочувствия пассажира, сообщил РИА Новости представитель аэропорта. "В 03.47 2 сентября в международном аэропорту "Казань" по причине плохого самочувствия пассажира совершил вынужденную посадку борт, следовавший по маршруту Москва-Екатеринбург", - сказал собеседник агентства. По его информации, в аэропорт прибыл автомобиль скорой медицинской помощи. Воздушное судно в 07.18 продолжило движение по маршруту. Как уточнили в министерстве здравоохранения Татарстана, женщина-пассажир скончалась до приезда скорой помощи. Диагноз будет установлен после проведения посмертного исследования.
https://ria.ru/20240901/aeroport-1969780628.html
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москва, екатеринбург, казань
Москва, Екатеринбург, Казань
Самолет вынужденно сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажира
Самолет из Москвы в Екатеринбург вынужденно сел в аэропорту Казани
КАЗАНЬ, 2 сен - РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Казани из-за плохого самочувствия пассажира, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
"В 03.47 2 сентября в международном аэропорту "Казань" по причине плохого самочувствия пассажира совершил вынужденную посадку борт, следовавший по маршруту Москва-Екатеринбург", - сказал собеседник агентства.
По его информации, в аэропорт прибыл автомобиль скорой медицинской помощи.
Воздушное судно в 07.18 продолжило движение по маршруту.
Как уточнили в министерстве здравоохранения Татарстана, женщина-пассажир скончалась до приезда скорой помощи. Диагноз будет установлен после проведения посмертного исследования.