https://ria.ru/20240902/moskva-1969911246.html

Самолет вынужденно сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет вынужденно сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажира - РИА Новости, 02.09.2024

Самолет вынужденно сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет, летевший из Москвы в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Казани из-за плохого самочувствия пассажира, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T10:48

2024-09-02T10:48

2024-09-02T10:48

москва

екатеринбург

казань

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КАЗАНЬ, 2 сен - РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Казани из-за плохого самочувствия пассажира, сообщил РИА Новости представитель аэропорта. "В 03.47 2 сентября в международном аэропорту "Казань" по причине плохого самочувствия пассажира совершил вынужденную посадку борт, следовавший по маршруту Москва-Екатеринбург", - сказал собеседник агентства. По его информации, в аэропорт прибыл автомобиль скорой медицинской помощи. Воздушное судно в 07.18 продолжило движение по маршруту. Как уточнили в министерстве здравоохранения Татарстана, женщина-пассажир скончалась до приезда скорой помощи. Диагноз будет установлен после проведения посмертного исследования.

https://ria.ru/20240901/aeroport-1969780628.html

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екатеринбург

казань

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москва, екатеринбург, казань