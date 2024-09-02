https://ria.ru/20240902/moskva-1969899443.html

Лето в Москве вошло в семерку самых теплых с 1879 года

Лето в Москве вошло в семерку самых теплых с 1879 года - РИА Новости, 02.09.2024

Лето в Москве вошло в семерку самых теплых с 1879 года

Лето 2024 года в Москве вошло в число семи самых теплых с 1879 года, из них четыре таких сезонов было в XXI веке, сообщила главный специалист столичного... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T09:26

2024-09-02T09:26

2024-09-02T09:26

москва

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Лето 2024 года в Москве вошло в число семи самых теплых с 1879 года, из них четыре таких сезонов было в XXI веке, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. Синоптик уточнила, что август в Москве был сухим и солнечным. Средняя месячная температура воздуха составила 18,8 градуса, что на 1,1 градуса выше нормы. На ведущей метеостанции столицы, ВДНХ, максимальная температура в августе ни разу не достигла 30 градусов, а больше всего осадков выпало 1 августа. "Средняя температура воздуха в Москве летом 2024 года оказалась на два градуса выше нормы, оно вошло в число семи самых теплых с 1879 года, из них четыре таких сезонов было в XXI веке. По количеству осадков их было почти на 20% больше летней нормы, основной вклад в сезонную сумму внес рекордно дождливый июнь", - написала Позднякова.

https://ria.ru/20240816/kholod-1966523914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, татьяна позднякова, погода