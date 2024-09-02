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Лето в Москве вошло в семерку самых теплых с 1879 года - РИА Новости, 02.09.2024
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09:26 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/moskva-1969899443.html
Лето в Москве вошло в семерку самых теплых с 1879 года
Лето в Москве вошло в семерку самых теплых с 1879 года - РИА Новости, 02.09.2024
Лето в Москве вошло в семерку самых теплых с 1879 года
Лето 2024 года в Москве вошло в число семи самых теплых с 1879 года, из них четыре таких сезонов было в XXI веке, сообщила главный специалист столичного... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T09:26
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Лето 2024 года в Москве вошло в число семи самых теплых с 1879 года, из них четыре таких сезонов было в XXI веке, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. Синоптик уточнила, что август в Москве был сухим и солнечным. Средняя месячная температура воздуха составила 18,8 градуса, что на 1,1 градуса выше нормы. На ведущей метеостанции столицы, ВДНХ, максимальная температура в августе ни разу не достигла 30 градусов, а больше всего осадков выпало 1 августа. "Средняя температура воздуха в Москве летом 2024 года оказалась на два градуса выше нормы, оно вошло в число семи самых теплых с 1879 года, из них четыре таких сезонов было в XXI веке. По количеству осадков их было почти на 20% больше летней нормы, основной вклад в сезонную сумму внес рекордно дождливый июнь", - написала Позднякова.
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москва, татьяна позднякова, погода
Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Лето в Москве вошло в семерку самых теплых с 1879 года

Позднякова: лето в Москве вошло в число семи самых теплых с 1879 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Москве
Повседневная жизнь в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Лето 2024 года в Москве вошло в число семи самых теплых с 1879 года, из них четыре таких сезонов было в XXI веке, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
Синоптик уточнила, что август в Москве был сухим и солнечным. Средняя месячная температура воздуха составила 18,8 градуса, что на 1,1 градуса выше нормы. На ведущей метеостанции столицы, ВДНХ, максимальная температура в августе ни разу не достигла 30 градусов, а больше всего осадков выпало 1 августа.
"Средняя температура воздуха в Москве летом 2024 года оказалась на два градуса выше нормы, оно вошло в число семи самых теплых с 1879 года, из них четыре таких сезонов было в XXI веке. По количеству осадков их было почти на 20% больше летней нормы, основной вклад в сезонную сумму внес рекордно дождливый июнь", - написала Позднякова.
Ночь в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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16 августа, 08:19
 
МоскваТатьяна ПоздняковаПогода
 
 
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