https://ria.ru/20240902/mosbirzha-1969869708.html
Московская биржа не планирует запускать торги криптовалютой
Московская биржа не планирует запускать торги криптовалютой - РИА Новости, 02.09.2024
Московская биржа не планирует запускать торги криптовалютой
Московская биржа не планирует запускать торги криптовалютой, а также выпускать свои цифровые финансовые активы (ЦФА), рассказал журналистам руководитель... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T00:36
2024-09-02T00:36
2024-09-02T00:37
россия
экономика
владимир путин
московская биржа
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Московская биржа не планирует запускать торги криптовалютой, а также выпускать свои цифровые финансовые активы (ЦФА), рассказал журналистам руководитель цифровых проектов и продуктов Московской биржи Николай Труничкин. "У Московской биржи нет планов по торговле криптовалютой", - сообщил он. По его словам, торговая площадка также не планирует выпускать собственные ЦФА. "Московская биржа не планирует выступать в качестве эмитента ЦФА. Мы строим инфраструктуру нового рынка для эмитентов и инвесторов и не видим себя в других ролях на данном этапе", - сказал Труничкин. Президент Владимир Путин 8 августа подписал закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года проводить в РФ биржевые торги и трансграничные расчеты криптовалютой в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Группа "Московская биржа" в августе 2023 года получила лицензии Банка России на ведение деятельности оператора информационной системы и оператора обмена ЦФА.
https://ria.ru/20240820/uroven-1967241162.html
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россия, экономика, владимир путин, московская биржа
Россия, Экономика, Владимир Путин, Московская биржа
Московская биржа не планирует запускать торги криптовалютой
Московская биржа не планирует запускать торги криптовалютой и выпускать ЦФА
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Московская биржа не планирует запускать торги криптовалютой, а также выпускать свои цифровые финансовые активы (ЦФА), рассказал журналистам руководитель цифровых проектов и продуктов Московской биржи Николай Труничкин.
"У Московской биржи нет планов по торговле криптовалютой", - сообщил он.
По его словам, торговая площадка также не планирует выпускать собственные ЦФА. "Московская биржа не планирует выступать в качестве эмитента ЦФА. Мы строим инфраструктуру нового рынка для эмитентов и инвесторов и не видим себя в других ролях на данном этапе", - сказал Труничкин.
Президент Владимир Путин
8 августа подписал закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года проводить в РФ
биржевые торги и трансграничные расчеты криптовалютой в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР).
Группа "Московская биржа" в августе 2023 года получила лицензии Банка России на ведение деятельности оператора информационной системы и оператора обмена ЦФА.