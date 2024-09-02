https://ria.ru/20240902/mosbirzha-1969869708.html

Московская биржа не планирует запускать торги криптовалютой

Московская биржа не планирует запускать торги криптовалютой - РИА Новости, 02.09.2024

Московская биржа не планирует запускать торги криптовалютой

Московская биржа не планирует запускать торги криптовалютой, а также выпускать свои цифровые финансовые активы (ЦФА), рассказал журналистам руководитель... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T00:36

2024-09-02T00:36

2024-09-02T00:37

россия

экономика

владимир путин

московская биржа

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Московская биржа не планирует запускать торги криптовалютой, а также выпускать свои цифровые финансовые активы (ЦФА), рассказал журналистам руководитель цифровых проектов и продуктов Московской биржи Николай Труничкин. "У Московской биржи нет планов по торговле криптовалютой", - сообщил он. По его словам, торговая площадка также не планирует выпускать собственные ЦФА. "Московская биржа не планирует выступать в качестве эмитента ЦФА. Мы строим инфраструктуру нового рынка для эмитентов и инвесторов и не видим себя в других ролях на данном этапе", - сказал Труничкин. Президент Владимир Путин 8 августа подписал закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года проводить в РФ биржевые торги и трансграничные расчеты криптовалютой в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Группа "Московская биржа" в августе 2023 года получила лицензии Банка России на ведение деятельности оператора информационной системы и оператора обмена ЦФА.

https://ria.ru/20240820/uroven-1967241162.html

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россия, экономика, владимир путин, московская биржа