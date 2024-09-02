https://ria.ru/20240902/mongoliya-1969883294.html
Путин исключил влияние кадровых перестановок в Монголии на связи с Россией
Путин исключил влияние кадровых перестановок в Монголии на связи с Россией - РИА Новости, 02.09.2024
Путин исключил влияние кадровых перестановок в Монголии на связи с Россией
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что кадровые перестановки в Монголии не повлияют на стремление стран к дальнейшему развитию партнёрства. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T05:50
2024-09-02T05:50
2024-09-02T05:50
монголия
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что кадровые перестановки в Монголии не повлияют на стремление стран к дальнейшему развитию партнёрства. В преддверии визита в Монголию Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор". "Уверен, что кадровые перестановки не повлияют на взаимное стремление наших стран к дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнёрства и углублению двусторонней кооперации", - сказал Путин в интервью.
https://ria.ru/20240902/putin-1969882384.html
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монголия, россия, владимир путин
Монголия, Россия, Владимир Путин
Путин исключил влияние кадровых перестановок в Монголии на связи с Россией
Путин исключил влияние кадровых перестановок в Монголии на партнерство с Россией