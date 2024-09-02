https://ria.ru/20240902/mongoliya-1969881034.html

Россия и Монголия работают над договором по льготному обеспечению топливом

Россия и Монголия работают над договором по льготному обеспечению топливом - РИА Новости, 02.09.2024

Россия и Монголия работают над договором по льготному обеспечению топливом

Улан-Батор и Москва согласовывают вопрос поставок в Монголию топлива и ГСМ по льготной стоимости, заявил президент РФ Владимир Путин в письменном интервью... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T05:15

2024-09-02T05:15

2024-09-02T07:18

россия

монголия

экономика

владимир путин

улан-батор

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Улан-Батор и Москва согласовывают вопрос поставок в Монголию топлива и ГСМ по льготной стоимости, заявил президент РФ Владимир Путин в письменном интервью монгольской газете "Оноодор".Глава государства отметил, что Москва всегда готова откликнуться на просьбы монгольских партнеров о поставках топлива и горюче-смазочных материалов по низким ценам"Ведется согласование соответствующего межправительственного соглашения", - сказал Путин

https://ria.ru/20240902/mongoliya-1969880383.html

россия

монголия

улан-батор

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россия, монголия, экономика, владимир путин, улан-батор