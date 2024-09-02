https://ria.ru/20240902/mongoliya-1969881034.html
Россия и Монголия работают над договором по льготному обеспечению топливом
Россия и Монголия работают над договором по льготному обеспечению топливом - РИА Новости, 02.09.2024
Россия и Монголия работают над договором по льготному обеспечению топливом
Улан-Батор и Москва согласовывают вопрос поставок в Монголию топлива и ГСМ по льготной стоимости, заявил президент РФ Владимир Путин в письменном интервью... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T05:15
2024-09-02T05:15
2024-09-02T07:18
россия
монголия
экономика
владимир путин
улан-батор
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Улан-Батор и Москва согласовывают вопрос поставок в Монголию топлива и ГСМ по льготной стоимости, заявил президент РФ Владимир Путин в письменном интервью монгольской газете "Оноодор".Глава государства отметил, что Москва всегда готова откликнуться на просьбы монгольских партнеров о поставках топлива и горюче-смазочных материалов по низким ценам"Ведется согласование соответствующего межправительственного соглашения", - сказал Путин
https://ria.ru/20240902/mongoliya-1969880383.html
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россия, монголия, экономика, владимир путин, улан-батор
Россия, Монголия, Экономика, Владимир Путин, Улан-Батор
Россия и Монголия работают над договором по льготному обеспечению топливом
Путин: Россия и Монголия обсуждают соглашение о льготных поставках топлива и ГСМ