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Россия и Монголия работают над договором по льготному обеспечению топливом - РИА Новости, 02.09.2024
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05:15 02.09.2024 (обновлено: 07:18 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/mongoliya-1969881034.html
Россия и Монголия работают над договором по льготному обеспечению топливом
Россия и Монголия работают над договором по льготному обеспечению топливом - РИА Новости, 02.09.2024
Россия и Монголия работают над договором по льготному обеспечению топливом
Улан-Батор и Москва согласовывают вопрос поставок в Монголию топлива и ГСМ по льготной стоимости, заявил президент РФ Владимир Путин в письменном интервью... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T05:15
2024-09-02T07:18
россия
монголия
экономика
владимир путин
улан-батор
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Улан-Батор и Москва согласовывают вопрос поставок в Монголию топлива и ГСМ по льготной стоимости, заявил президент РФ Владимир Путин в письменном интервью монгольской газете "Оноодор".Глава государства отметил, что Москва всегда готова откликнуться на просьбы монгольских партнеров о поставках топлива и горюче-смазочных материалов по низким ценам"Ведется согласование соответствующего межправительственного соглашения", - сказал Путин
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россия, монголия, экономика, владимир путин, улан-батор
Россия, Монголия, Экономика, Владимир Путин, Улан-Батор
Россия и Монголия работают над договором по льготному обеспечению топливом

Путин: Россия и Монголия обсуждают соглашение о льготных поставках топлива и ГСМ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПочетный караул у Государственного дворца на площади имени Д. Сухэ-Батора в Улан-Баторе
Почетный караул у Государственного дворца на площади имени Д. Сухэ-Батора в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Почетный караул у Государственного дворца на площади имени Д. Сухэ-Батора в Улан-Баторе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Улан-Батор и Москва согласовывают вопрос поставок в Монголию топлива и ГСМ по льготной стоимости, заявил президент РФ Владимир Путин в письменном интервью монгольской газете "Оноодор".
Глава государства отметил, что Москва всегда готова откликнуться на просьбы монгольских партнеров о поставках топлива и горюче-смазочных материалов по низким ценам
"Ведется согласование соответствующего межправительственного соглашения", - сказал Путин
Вид на Улан-Батор - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Путин отметил продвижение по соглашению о ЗСТ между ЕАЭС и Монголией
05:07
 
РоссияМонголияЭкономикаВладимир ПутинУлан-Батор
 
 
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