https://ria.ru/20240902/mongoliya-1969880928.html

Связь России и Монголии станет более содержательной, уверен Путин

Связь России и Монголии станет более содержательной, уверен Путин - РИА Новости, 02.09.2024

Связь России и Монголии станет более содержательной, уверен Путин

Президент РФ Владимир Путин уверен, что сотрудничество России и Монголии будет становиться всё более содержательным и многоплановым, служа на благо народов двух РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T05:12

2024-09-02T05:12

2024-09-02T05:12

владимир путин

монголия

россия

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что сотрудничество России и Монголии будет становиться всё более содержательным и многоплановым, служа на благо народов двух стран. "Уверен, что созидательное сотрудничество России и Монголии будет становиться всё более содержательным и многоплановым, служить на благо наших народов", - сказал Путин в письменном интервью монгольской газете "Оноодор".

https://ria.ru/20240902/mongoliya-1969880383.html

монголия

россия

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владимир путин, монголия, россия