https://ria.ru/20240902/mongoliya-1969880928.html
Связь России и Монголии станет более содержательной, уверен Путин
Связь России и Монголии станет более содержательной, уверен Путин - РИА Новости, 02.09.2024
Связь России и Монголии станет более содержательной, уверен Путин
Президент РФ Владимир Путин уверен, что сотрудничество России и Монголии будет становиться всё более содержательным и многоплановым, служа на благо народов двух РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T05:12
2024-09-02T05:12
2024-09-02T05:12
владимир путин
монголия
россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что сотрудничество России и Монголии будет становиться всё более содержательным и многоплановым, служа на благо народов двух стран. "Уверен, что созидательное сотрудничество России и Монголии будет становиться всё более содержательным и многоплановым, служить на благо наших народов", - сказал Путин в письменном интервью монгольской газете "Оноодор".
https://ria.ru/20240902/mongoliya-1969880383.html
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владимир путин, монголия, россия
Владимир Путин, Монголия, Россия
Связь России и Монголии станет более содержательной, уверен Путин
Путин: сотрудничество России и Монголии станет более содержательным