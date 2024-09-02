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Путин отметил продвижение по соглашению о ЗСТ между ЕАЭС и Монголией - РИА Новости, 02.09.2024
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05:07 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/mongoliya-1969880383.html
Путин отметил продвижение по соглашению о ЗСТ между ЕАЭС и Монголией
Путин отметил продвижение по соглашению о ЗСТ между ЕАЭС и Монголией - РИА Новости, 02.09.2024
Путин отметил продвижение по соглашению о ЗСТ между ЕАЭС и Монголией
Президент России Владимир Путин заявил, что при участии Москвы удалось существенно продвинуться в подготовке временного соглашения о зоне свободной торговле... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T05:07
2024-09-02T05:07
монголия
россия
москва
владимир путин
евразийский экономический союз
экономика
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что при участии Москвы удалось существенно продвинуться в подготовке временного соглашения о зоне свободной торговле между ЕАЭС и Монголией. Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор" в преддверии визита в Монголию. "При российском участии менее чем за год удалось существенно продвинуться в подготовке проекта временного соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Монголией, которое позволит нарастить поставки товаров вашего традиционного экспорта на рынки государств – членов Евразэс", - отметил Путин.
https://ria.ru/20240902/gazoprovod-1969878241.html
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монголия, россия, москва, владимир путин, евразийский экономический союз, экономика
Монголия, Россия, Москва, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Экономика
Путин отметил продвижение по соглашению о ЗСТ между ЕАЭС и Монголией

Путин: в подготовке соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Монголией удалось продвинуться

© РИА Новости / Игорь МанашировВид на Улан-Батор
Вид на Улан-Батор - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Игорь Манаширов
Вид на Улан-Батор. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что при участии Москвы удалось существенно продвинуться в подготовке временного соглашения о зоне свободной торговле между ЕАЭС и Монголией.
Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор" в преддверии визита в Монголию.
Сотрудник ООО РН-Пурнефтегаз - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Россия и Монголия продолжают работу над проектом газопровода "Союз Восток"
04:32
"При российском участии менее чем за год удалось существенно продвинуться в подготовке проекта временного соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Монголией, которое позволит нарастить поставки товаров вашего традиционного экспорта на рынки государств – членов Евразэс", - отметил Путин.
 
МонголияРоссияМоскваВладимир ПутинЕвразийский экономический союзЭкономика
 
 
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