https://ria.ru/20240902/mongoliya-1969880383.html

Путин отметил продвижение по соглашению о ЗСТ между ЕАЭС и Монголией

Путин отметил продвижение по соглашению о ЗСТ между ЕАЭС и Монголией - РИА Новости, 02.09.2024

Путин отметил продвижение по соглашению о ЗСТ между ЕАЭС и Монголией

Президент России Владимир Путин заявил, что при участии Москвы удалось существенно продвинуться в подготовке временного соглашения о зоне свободной торговле... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T05:07

2024-09-02T05:07

2024-09-02T05:07

монголия

россия

москва

владимир путин

евразийский экономический союз

экономика

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что при участии Москвы удалось существенно продвинуться в подготовке временного соглашения о зоне свободной торговле между ЕАЭС и Монголией. Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор" в преддверии визита в Монголию. "При российском участии менее чем за год удалось существенно продвинуться в подготовке проекта временного соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Монголией, которое позволит нарастить поставки товаров вашего традиционного экспорта на рынки государств – членов Евразэс", - отметил Путин.

https://ria.ru/20240902/gazoprovod-1969878241.html

монголия

россия

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монголия, россия, москва, владимир путин, евразийский экономический союз, экономика