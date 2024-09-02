https://ria.ru/20240902/mongoliya-1969880383.html
Путин отметил продвижение по соглашению о ЗСТ между ЕАЭС и Монголией
Путин отметил продвижение по соглашению о ЗСТ между ЕАЭС и Монголией - РИА Новости, 02.09.2024
Путин отметил продвижение по соглашению о ЗСТ между ЕАЭС и Монголией
Президент России Владимир Путин заявил, что при участии Москвы удалось существенно продвинуться в подготовке временного соглашения о зоне свободной торговле... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T05:07
2024-09-02T05:07
2024-09-02T05:07
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владимир путин
евразийский экономический союз
экономика
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что при участии Москвы удалось существенно продвинуться в подготовке временного соглашения о зоне свободной торговле между ЕАЭС и Монголией. Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор" в преддверии визита в Монголию. "При российском участии менее чем за год удалось существенно продвинуться в подготовке проекта временного соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Монголией, которое позволит нарастить поставки товаров вашего традиционного экспорта на рынки государств – членов Евразэс", - отметил Путин.
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монголия, россия, москва, владимир путин, евразийский экономический союз, экономика
Монголия, Россия, Москва, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Экономика
Путин отметил продвижение по соглашению о ЗСТ между ЕАЭС и Монголией
Путин: в подготовке соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Монголией удалось продвинуться