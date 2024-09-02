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Путин поблагодарил Монголию за поддержку в Великой Отечественной войне
Путин поблагодарил Монголию за поддержку в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 02.09.2024
Путин поблагодарил Монголию за поддержку в Великой Отечественной войне
Россия с благодарностью вспоминает поддержку, которую оказала ей Монголия в годы Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T05:04
2024-09-02T05:04
2024-09-02T05:05
монголия
россия
владимир путин
улан-баторская железная дорога
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия с благодарностью вспоминает поддержку, которую оказала ей Монголия в годы Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наш народ с благодарностью вспоминает ту поддержку, которую оказала нам Монголия в годы Великой Отечественной войны, хранит память о совместных победоносных боях с Квантунской армией летом 1945 года", - сказал Путин в письменном интервью монгольской газете "Оноодор". Он добавил, что свидетельством богатой и разносторонней совместной истории двух стран являются также знаменательные даты, которые отмечаются в этом году: 80-летие победы над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол, 75-летие создания флагмана экономического взаимодействия РФ и Монголии – Улан-Баторской железной дороги, 65-летие начала освоения целинных земель Монголии при содействии советских специалистов, 50-летие основания города Эрдэнэта.
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монголия, россия, владимир путин, улан-баторская железная дорога
Монголия, Россия, Владимир Путин, Улан-Баторская железная дорога
Путин поблагодарил Монголию за поддержку в Великой Отечественной войне
Путин: Россия с благодарна Монголии за поддержку в Великой Отечественной войне