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В МИД заявили о беспрецедентной подлости Запада по отношению к Молдавии - РИА Новости, 02.09.2024
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17:14 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/moldaviya-1970050969.html
В МИД заявили о беспрецедентной подлости Запада по отношению к Молдавии
В МИД заявили о беспрецедентной подлости Запада по отношению к Молдавии - РИА Новости, 02.09.2024
В МИД заявили о беспрецедентной подлости Запада по отношению к Молдавии
Степень подлости и низости Запада по отношению к Молдавии беспрецедентна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T17:14
2024-09-02T17:14
молдавия
украина
россия
мария захарова
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КУБИНКА (Московская обл.), 2 сен - РИА Новости. Степень подлости и низости Запада по отношению к Молдавии беспрецедентна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Та степень подлости и низости, которую с народом Молдавии пытается совершить Запад, на мой взгляд, беспрецедентна. Даже то, чтобы было сделано с Украиной, делается с другими странами, мне кажется, отличается от того, что происходит в Молдавии", - сказала Захарова на международном форуме "Лидеры Евразии". Она подчеркнула, что никогда в жизни не видела такого циничного воровства языка у людей. "Были нацисты, которые говорили, что нельзя этим шрифтом пользоваться, газеты нужно издавать таким образом, чтобы заглавные буквы были вот такие или, например, когда на Украине говорили, что русский язык должен быть минимизирован, меняли систему образования… Все это чудовищно, за гранью понимания исходя из нынешних Западом же созданных ориентиров и реперных точек", - отметила Захарова. "Но это все равно не то, что сейчас произошло с молдавским языком, когда люди включают телевизор, а им говорят: "Кстати, а у вас теперь не молдавский язык, а румынский". Это при том, что молдавский язык старше румынского. Это исторически доказано", - подчеркнула она. По мнению Захаровой, такое было только в абсурдных сказках про абсолютное зло, которое нападает на человечество и приводит его к таким результатам. Она рассказала, что общалась с большим количеством представителей гражданского общества, журналистов, общественных деятелей Молдавии. "Они все говорили одно и то же: "Наш вызов в том, что люди настолько миролюбивы и не агрессивны, что они даже не понимают, что их постоянно обманывают те, кто приходит с Запада. Вы понимаете, мы вообще не про политику, дрязги, интриги. Мы про работу, все, что связано, с культурой, отдыхом. Мы понимаем, что нас постоянно втягивают в какие-то чужие игры". Это все я бы подвела под общий знаменатель "миролюбие"", - указала Захарова. "То, что пробуждаться надо (народу Молдавии — ред.) — это точно. Потому что в какой-то момент вам начнут говорить, что вас не было, как начали говорить нам в конце 80-х и 90-х годов", - отметила она.
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
https://ria.ru/20240607/moldaviya-1951258588.html
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молдавия, украина, россия, мария захарова
Молдавия, Украина, Россия, Мария Захарова
В МИД заявили о беспрецедентной подлости Запада по отношению к Молдавии

Захарова: никогда не видела такого циничного воровства языка, как в Молдавии

© Fotolia / melanie_10Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Fotolia / melanie_10
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 2 сен - РИА Новости. Степень подлости и низости Запада по отношению к Молдавии беспрецедентна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Та степень подлости и низости, которую с народом Молдавии пытается совершить Запад, на мой взгляд, беспрецедентна. Даже то, чтобы было сделано с Украиной, делается с другими странами, мне кажется, отличается от того, что происходит в Молдавии", - сказала Захарова на международном форуме "Лидеры Евразии".
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Она подчеркнула, что никогда в жизни не видела такого циничного воровства языка у людей.
"Были нацисты, которые говорили, что нельзя этим шрифтом пользоваться, газеты нужно издавать таким образом, чтобы заглавные буквы были вот такие или, например, когда на Украине говорили, что русский язык должен быть минимизирован, меняли систему образования… Все это чудовищно, за гранью понимания исходя из нынешних Западом же созданных ориентиров и реперных точек", - отметила Захарова.
"Но это все равно не то, что сейчас произошло с молдавским языком, когда люди включают телевизор, а им говорят: "Кстати, а у вас теперь не молдавский язык, а румынский". Это при том, что молдавский язык старше румынского. Это исторически доказано", - подчеркнула она.
По мнению Захаровой, такое было только в абсурдных сказках про абсолютное зло, которое нападает на человечество и приводит его к таким результатам.
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Она рассказала, что общалась с большим количеством представителей гражданского общества, журналистов, общественных деятелей Молдавии.
"Они все говорили одно и то же: "Наш вызов в том, что люди настолько миролюбивы и не агрессивны, что они даже не понимают, что их постоянно обманывают те, кто приходит с Запада. Вы понимаете, мы вообще не про политику, дрязги, интриги. Мы про работу, все, что связано, с культурой, отдыхом. Мы понимаем, что нас постоянно втягивают в какие-то чужие игры". Это все я бы подвела под общий знаменатель "миролюбие"", - указала Захарова.
"То, что пробуждаться надо (народу Молдавии — ред.) — это точно. Потому что в какой-то момент вам начнут говорить, что вас не было, как начали говорить нам в конце 80-х и 90-х годов", - отметила она.
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