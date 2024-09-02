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В Молдавии нашли артиллерийский снаряд в приграничной зоне - РИА Новости, 02.09.2024
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13:24 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/moldaviya-1969971026.html
В Молдавии нашли артиллерийский снаряд в приграничной зоне
В Молдавии нашли артиллерийский снаряд в приграничной зоне - РИА Новости, 02.09.2024
В Молдавии нашли артиллерийский снаряд в приграничной зоне
Артиллерийский снаряд был найден в приграгничной зоне Молдавии во время сельскохозяйственных работ, саперы его уничтожили, сообщила пресс-служба пограничной... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T13:24
2024-09-02T13:24
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КИШИНЕВ, 2 сен - РИА Новости. Артиллерийский снаряд был найден в приграгничной зоне Молдавии во время сельскохозяйственных работ, саперы его уничтожили, сообщила пресс-служба пограничной полиции республики. "Утром 1 сентября 2024 года артиллерийский снаряд был обнаружен работником сферы сельского хозяйства. В целях безопасности территорию оцепили, а находящихся поблизости людей эвакуировали. Саперам было поручено взять на себя и обезвредить снаряд, который взорвал инженерный батальон", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранполиции. Фермер сообщил о своей находке в службу 112, затем информация об опасности была передана сотрудникам полиции и пограничной полиции.
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в мире, молдавия
В мире, Молдавия
В Молдавии нашли артиллерийский снаряд в приграничной зоне

Погранполиция Молдавии: саперы обезвредили артиллерийский снаряд на границе

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкПограничник МВД Молдовы
Пограничник МВД Молдовы - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Пограничник МВД Молдовы . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 сен - РИА Новости. Артиллерийский снаряд был найден в приграгничной зоне Молдавии во время сельскохозяйственных работ, саперы его уничтожили, сообщила пресс-служба пограничной полиции республики.
"Утром 1 сентября 2024 года артиллерийский снаряд был обнаружен работником сферы сельского хозяйства. В целях безопасности территорию оцепили, а находящихся поблизости людей эвакуировали. Саперам было поручено взять на себя и обезвредить снаряд, который взорвал инженерный батальон", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранполиции.
Фермер сообщил о своей находке в службу 112, затем информация об опасности была передана сотрудникам полиции и пограничной полиции.
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