https://ria.ru/20240902/moldaviya-1969900713.html

Экс-министр образования Молдавии обвинил власти в захвате школ

Экс-министр образования Молдавии обвинил власти в захвате школ - РИА Новости, 02.09.2024

Экс-министр образования Молдавии обвинил власти в захвате школ

Правительство Молдавии с подачи министерства образования проводит масштабный процесс оптимизации учебных заведений, что приводит к захвату их территорий и... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T09:35

2024-09-02T09:35

2024-09-02T09:38

в мире

молдавия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg

КИШИНЕВ, 2 сен - РИА Новости. Правительство Молдавии с подачи министерства образования проводит масштабный процесс оптимизации учебных заведений, что приводит к захвату их территорий и зданий, считает бывший министр образования Корнелиу Попович. "Когда мы предупреждали, что оптимизация образовательных и научных учреждений — это замаскированная акция по захвату собственности. Нам пообещали, что школы не потеряют ни одного квадратного метра. К сожалению, я был прав", — заявил Попович журналистам. Он сообщил, что недавно правительство приняло решение о переводе из публичной собственности в частную собственность административно-территориальных единиц ряд объектов недвижимости, принадлежавших образовательным учреждениям в населенных пунктах более 10 районов. Экс-министр также добавил, что многие здания бывших школ и институтов после оптимизации были законсервированы, дожидаясь лучших времен, а другие пришли в упадок и оказались в руинах. Со временем эта недвижимость потеряла свою ценность, и теперь ее можно приватизировать по гораздо более низкой цене. При этом процесс изъятия земель, зданий и других основных средств учебных заведений расширяется. "Реформа по оптимизации сети школ, университетов и научно-исследовательских институтов представляет собой крупнейший проект в сфере недвижимости в истории Молдавии, инициированный Министерством образования. Вина за эти потери лежит на Министерстве образования, других центральных и местных органах власти, у которых отсутствует четкое стратегическое видение развития отрасли в среднесрочной и долгосрочной перспективе, которое в большинстве случаев не учитывает интересы граждан, а только личные и групповые", – подчеркнул Попович. С начала 2024 года в Молдавии было закрыто 10 школ и реорганизовано еще 13, в прошлом году процедуре оптимизации подверглись 22 учебных заведения.

https://ria.ru/20240408/moldaviya-1938044772.html

https://ria.ru/20240702/moldavia-1956870986.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия