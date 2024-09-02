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Экс-министр образования Молдавии обвинил власти в захвате школ - РИА Новости, 02.09.2024
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09:35 02.09.2024 (обновлено: 09:38 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/moldaviya-1969900713.html
Экс-министр образования Молдавии обвинил власти в захвате школ
Экс-министр образования Молдавии обвинил власти в захвате школ - РИА Новости, 02.09.2024
Экс-министр образования Молдавии обвинил власти в захвате школ
Правительство Молдавии с подачи министерства образования проводит масштабный процесс оптимизации учебных заведений, что приводит к захвату их территорий и... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T09:35
2024-09-02T09:38
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КИШИНЕВ, 2 сен - РИА Новости. Правительство Молдавии с подачи министерства образования проводит масштабный процесс оптимизации учебных заведений, что приводит к захвату их территорий и зданий, считает бывший министр образования Корнелиу Попович. "Когда мы предупреждали, что оптимизация образовательных и научных учреждений — это замаскированная акция по захвату собственности. Нам пообещали, что школы не потеряют ни одного квадратного метра. К сожалению, я был прав", — заявил Попович журналистам. Он сообщил, что недавно правительство приняло решение о переводе из публичной собственности в частную собственность административно-территориальных единиц ряд объектов недвижимости, принадлежавших образовательным учреждениям в населенных пунктах более 10 районов. Экс-министр также добавил, что многие здания бывших школ и институтов после оптимизации были законсервированы, дожидаясь лучших времен, а другие пришли в упадок и оказались в руинах. Со временем эта недвижимость потеряла свою ценность, и теперь ее можно приватизировать по гораздо более низкой цене. При этом процесс изъятия земель, зданий и других основных средств учебных заведений расширяется. "Реформа по оптимизации сети школ, университетов и научно-исследовательских институтов представляет собой крупнейший проект в сфере недвижимости в истории Молдавии, инициированный Министерством образования. Вина за эти потери лежит на Министерстве образования, других центральных и местных органах власти, у которых отсутствует четкое стратегическое видение развития отрасли в среднесрочной и долгосрочной перспективе, которое в большинстве случаев не учитывает интересы граждан, а только личные и групповые", – подчеркнул Попович. С начала 2024 года в Молдавии было закрыто 10 школ и реорганизовано еще 13, в прошлом году процедуре оптимизации подверглись 22 учебных заведения.
https://ria.ru/20240408/moldaviya-1938044772.html
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в мире, молдавия
В мире, Молдавия
Экс-министр образования Молдавии обвинил власти в захвате школ

Экс-министр Попович: оптимизация школ в Молдавии ведет к захвату их территорий

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
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КИШИНЕВ, 2 сен - РИА Новости. Правительство Молдавии с подачи министерства образования проводит масштабный процесс оптимизации учебных заведений, что приводит к захвату их территорий и зданий, считает бывший министр образования Корнелиу Попович.
"Когда мы предупреждали, что оптимизация образовательных и научных учреждений — это замаскированная акция по захвату собственности. Нам пообещали, что школы не потеряют ни одного квадратного метра. К сожалению, я был прав", — заявил Попович журналистам.
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Он сообщил, что недавно правительство приняло решение о переводе из публичной собственности в частную собственность административно-территориальных единиц ряд объектов недвижимости, принадлежавших образовательным учреждениям в населенных пунктах более 10 районов.
Экс-министр также добавил, что многие здания бывших школ и институтов после оптимизации были законсервированы, дожидаясь лучших времен, а другие пришли в упадок и оказались в руинах. Со временем эта недвижимость потеряла свою ценность, и теперь ее можно приватизировать по гораздо более низкой цене. При этом процесс изъятия земель, зданий и других основных средств учебных заведений расширяется.
«
"Реформа по оптимизации сети школ, университетов и научно-исследовательских институтов представляет собой крупнейший проект в сфере недвижимости в истории Молдавии, инициированный Министерством образования. Вина за эти потери лежит на Министерстве образования, других центральных и местных органах власти, у которых отсутствует четкое стратегическое видение развития отрасли в среднесрочной и долгосрочной перспективе, которое в большинстве случаев не учитывает интересы граждан, а только личные и групповые", – подчеркнул Попович.
С начала 2024 года в Молдавии было закрыто 10 школ и реорганизовано еще 13, в прошлом году процедуре оптимизации подверглись 22 учебных заведения.
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