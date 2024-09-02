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Мишустин освободил от должности торгпреда в Молдавии - РИА Новости, 02.09.2024
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19:57 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/mishustin-1970084570.html
Мишустин освободил от должности торгпреда в Молдавии
Мишустин освободил от должности торгпреда в Молдавии - РИА Новости, 02.09.2024
Мишустин освободил от должности торгпреда в Молдавии
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил торгового представителя России в Молдове Владислава Дарвая от должности в связи с истечением срока служебного... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T19:57
2024-09-02T19:57
политика
россия
молдавия
михаил мишустин
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил торгового представителя России в Молдове Владислава Дарвая от должности в связи с истечением срока служебного контракта, следует из распоряжения правительства. Документ, подписанный Мишустиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Освободить Дарвая Владислава Владимировича от должности торгового представителя Российской Федерации в Республике Молдова в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта", - указано в распоряжении.
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политика, россия, молдавия, михаил мишустин
Политика, Россия, Молдавия, Михаил Мишустин
Мишустин освободил от должности торгпреда в Молдавии

Мишустин освободил торгового представителя России в Молдове Дарвая от должности

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил торгового представителя России в Молдове Владислава Дарвая от должности в связи с истечением срока служебного контракта, следует из распоряжения правительства.
Документ, подписанный Мишустиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«
"Освободить Дарвая Владислава Владимировича от должности торгового представителя Российской Федерации в Республике Молдова в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта", - указано в распоряжении.
Павел Пугачев - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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ПолитикаРоссияМолдавияМихаил Мишустин
 
 
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