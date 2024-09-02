https://ria.ru/20240902/mishustin-1970084570.html

Мишустин освободил от должности торгпреда в Молдавии

Мишустин освободил от должности торгпреда в Молдавии - РИА Новости, 02.09.2024

Мишустин освободил от должности торгпреда в Молдавии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил торгового представителя России в Молдове Владислава Дарвая от должности в связи с истечением срока служебного... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T19:57

2024-09-02T19:57

2024-09-02T19:57

политика

россия

молдавия

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965710713_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_2854f3e9b282e2db769babe4f327e862.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил торгового представителя России в Молдове Владислава Дарвая от должности в связи с истечением срока служебного контракта, следует из распоряжения правительства. Документ, подписанный Мишустиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Освободить Дарвая Владислава Владимировича от должности торгового представителя Российской Федерации в Республике Молдова в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта", - указано в распоряжении.

https://ria.ru/20240827/mishustin--1968846854.html

россия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, молдавия, михаил мишустин