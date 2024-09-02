https://ria.ru/20240902/minoborony-1969950337.html
ВС России освободили Скучное в ДНР
ВС России освободили Скучное в ДНР - РИА Новости, 02.09.2024
ВС России освободили Скучное в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населённый пункт Скучное в ДНР, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:09
2024-09-02T12:09
2024-09-02T12:13
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населённый пункт Скучное в ДНР, сообщило в понедельник Минобороны РФ."В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождён населённый пункт Скучное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России освободили Скучное в ДНР
Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Скучное в ДНР