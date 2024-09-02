Министры обороны Украины и Франции обсудили оборонное сотрудничество
Умеров обсудил с главой МО Франции создание совместных оборонных производств
© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что на встрече с французским коллегой Себастьяном Лекорню обсудил усиление оборонного сотрудничества и создание совместных оборонных производств.
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"Сегодня имел конструктивную встречу с министром Вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню… Основное внимание нашего диалога было направлено на укрепление оборонного сотрудничества", - написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook*.
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По его словам, министра обороны Франции также проинформировали о ситуации на поле боя, потребностях украинских войск.
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"Отдельно мы уделили внимание развитию сотрудничества между украинской и французской оборонными индустриями. Обсудили создание совместных предприятий и софинансирование производств. Имеем конкретные проекты, план действий и сроки выполнения. Наши команды уже активно работают над этим", - отметил Умеров.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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