https://ria.ru/20240902/migranty-1970103276.html
В Чехии задержали грузовик с 30 мигрантами
В Чехии задержали грузовик с 30 мигрантами - РИА Новости, 02.09.2024
В Чехии задержали грузовик с 30 мигрантами
Полиция Чехии сообщила, что остановила грузовой автомобиль, в котором перевозили приблизительно 30 мигрантов, один из них погиб. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T22:26
2024-09-02T22:26
2024-09-02T23:53
в мире
авто
чехия
мигранты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104941/82/1049418279_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_f0259ec41927428cbdac23c24cc8bd83.jpg
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Полиция Чехии сообщила, что остановила грузовой автомобиль, в котором перевозили приблизительно 30 мигрантов, один из них погиб. "Вскоре после 20.00 (21.00 мск)... мы остановили иностранный грузовой автомобиль, в прицепе которого перевозили по предварительной информации около 30 иностранцев", - говорится в сообщении правоохранителей в соцсети Х. Как сообщило Чешское радио, в машине также находился один мертвый человек. Прибывшим по вызову полиции медикам пришлось оказывать помощь нескольким мигрантам, находившимся в плохом состоянии.Кроме того, полиции пришлось также вызвать служебный вертолет для проверки окрестностей на случай возможного бегства из машины некоторых мигрантов. Но таковых в итоге не нашлось. О национальности задержанных не сообщается.По данным полиции, мигрантов транзитом везли через территорию Чехии.
https://ria.ru/20240630/belorussiya-1956512822.html
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104941/82/1049418279_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_be65d7dbd31d495a55c56407d863adc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авто, чехия, мигранты
В мире, Авто, Чехия, Мигранты
В Чехии задержали грузовик с 30 мигрантами
В Чехии полиция задержала грузовик с примерно 30 мигрантами, один из них погиб