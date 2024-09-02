https://ria.ru/20240902/migranty-1970103276.html

В Чехии задержали грузовик с 30 мигрантами

В Чехии задержали грузовик с 30 мигрантами - РИА Новости, 02.09.2024

В Чехии задержали грузовик с 30 мигрантами

Полиция Чехии сообщила, что остановила грузовой автомобиль, в котором перевозили приблизительно 30 мигрантов, один из них погиб. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T22:26

2024-09-02T22:26

2024-09-02T23:53

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Полиция Чехии сообщила, что остановила грузовой автомобиль, в котором перевозили приблизительно 30 мигрантов, один из них погиб. "Вскоре после 20.00 (21.00 мск)... мы остановили иностранный грузовой автомобиль, в прицепе которого перевозили по предварительной информации около 30 иностранцев", - говорится в сообщении правоохранителей в соцсети Х. Как сообщило Чешское радио, в машине также находился один мертвый человек. Прибывшим по вызову полиции медикам пришлось оказывать помощь нескольким мигрантам, находившимся в плохом состоянии.Кроме того, полиции пришлось также вызвать служебный вертолет для проверки окрестностей на случай возможного бегства из машины некоторых мигрантов. Но таковых в итоге не нашлось. О национальности задержанных не сообщается.По данным полиции, мигрантов транзитом везли через территорию Чехии.

https://ria.ru/20240630/belorussiya-1956512822.html

чехия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, авто, чехия, мигранты