Рейтинг@Mail.ru
В Чехии задержали грузовик с 30 мигрантами - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:26 02.09.2024 (обновлено: 23:53 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/migranty-1970103276.html
В Чехии задержали грузовик с 30 мигрантами
В Чехии задержали грузовик с 30 мигрантами - РИА Новости, 02.09.2024
В Чехии задержали грузовик с 30 мигрантами
Полиция Чехии сообщила, что остановила грузовой автомобиль, в котором перевозили приблизительно 30 мигрантов, один из них погиб. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T22:26
2024-09-02T23:53
в мире
авто
чехия
мигранты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104941/82/1049418279_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_f0259ec41927428cbdac23c24cc8bd83.jpg
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Полиция Чехии сообщила, что остановила грузовой автомобиль, в котором перевозили приблизительно 30 мигрантов, один из них погиб. "Вскоре после 20.00 (21.00 мск)... мы остановили иностранный грузовой автомобиль, в прицепе которого перевозили по предварительной информации около 30 иностранцев", - говорится в сообщении правоохранителей в соцсети Х. Как сообщило Чешское радио, в машине также находился один мертвый человек. Прибывшим по вызову полиции медикам пришлось оказывать помощь нескольким мигрантам, находившимся в плохом состоянии.Кроме того, полиции пришлось также вызвать служебный вертолет для проверки окрестностей на случай возможного бегства из машины некоторых мигрантов. Но таковых в итоге не нашлось. О национальности задержанных не сообщается.По данным полиции, мигрантов транзитом везли через территорию Чехии.
https://ria.ru/20240630/belorussiya-1956512822.html
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104941/82/1049418279_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_be65d7dbd31d495a55c56407d863adc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авто, чехия, мигранты
В мире, Авто, Чехия, Мигранты
В Чехии задержали грузовик с 30 мигрантами

В Чехии полиция задержала грузовик с примерно 30 мигрантами, один из них погиб

© Fotolia / lightpoet Автомобили полиции Чехии
Автомобили полиции Чехии - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Fotolia / lightpoet
Автомобили полиции Чехии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Полиция Чехии сообщила, что остановила грузовой автомобиль, в котором перевозили приблизительно 30 мигрантов, один из них погиб.
«
"Вскоре после 20.00 (21.00 мск)... мы остановили иностранный грузовой автомобиль, в прицепе которого перевозили по предварительной информации около 30 иностранцев", - говорится в сообщении правоохранителей в соцсети Х.
Как сообщило Чешское радио, в машине также находился один мертвый человек. Прибывшим по вызову полиции медикам пришлось оказывать помощь нескольким мигрантам, находившимся в плохом состоянии.
Кроме того, полиции пришлось также вызвать служебный вертолет для проверки окрестностей на случай возможного бегства из машины некоторых мигрантов. Но таковых в итоге не нашлось. О национальности задержанных не сообщается.
По данным полиции, мигрантов транзитом везли через территорию Чехии.
Мигранты на границе Белоруссии и Польши - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Белоруссия обвинила Польшу в инициировании миграционного кризиса
30 июня, 21:33
 
В миреАвтоЧехияМигранты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала