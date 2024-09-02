https://ria.ru/20240902/mid-1969934448.html

В МИД Китая заявили о недопустимости ядерной войны

В МИД Китая заявили о недопустимости ядерной войны - РИА Новости, 02.09.2024

В МИД Китая заявили о недопустимости ядерной войны

Ядерную войну нельзя вести, все стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T11:35

2024-09-02T11:35

2024-09-02T11:35

в мире

россия

мао нин

сергей лавров

владимир путин

мид кнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952171539_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8095da876643b2529d24233f5ab79011.jpg

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Ядерную войну нельзя вести, все стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя сообщения о том, что Россия уточняет свою ядерную стратегию. "Китай неоднократно повторял, что ядерное оружие не может быть использовано и ядерная война не может вестись", - сказала Мао Нин, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать заявления российских дипломатов о том, что Россия уточняет свою ядерную стратегию. "В январе 2022 года лидеры пяти государств, обладающих ядерным оружием, опубликовали совместное заявление о предотвращении ядерной войны, в котором заявили, что ядерную войну невозможно выиграть и нельзя начинать", - добавила дипломат. Мао Нин подчеркнула, что в сложившейся ситуации все стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, способствовать разрядке ситуации посредством диалога и консультаций для снижения стратегических рисков. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее в августе заявил, что российская доктрина использования ядерного оружия сейчас уточняется. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.

https://ria.ru/20240313/oruzhie-1932680091.html

https://ria.ru/20240829/voyna-1969103604.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, мао нин, сергей лавров, владимир путин, мид кнр