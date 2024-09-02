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В МИД Китая заявили о недопустимости ядерной войны - РИА Новости, 02.09.2024
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11:35 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/mid-1969934448.html
В МИД Китая заявили о недопустимости ядерной войны
В МИД Китая заявили о недопустимости ядерной войны - РИА Новости, 02.09.2024
В МИД Китая заявили о недопустимости ядерной войны
Ядерную войну нельзя вести, все стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T11:35
2024-09-02T11:35
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ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Ядерную войну нельзя вести, все стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя сообщения о том, что Россия уточняет свою ядерную стратегию. "Китай неоднократно повторял, что ядерное оружие не может быть использовано и ядерная война не может вестись", - сказала Мао Нин, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать заявления российских дипломатов о том, что Россия уточняет свою ядерную стратегию. "В январе 2022 года лидеры пяти государств, обладающих ядерным оружием, опубликовали совместное заявление о предотвращении ядерной войны, в котором заявили, что ядерную войну невозможно выиграть и нельзя начинать", - добавила дипломат. Мао Нин подчеркнула, что в сложившейся ситуации все стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, способствовать разрядке ситуации посредством диалога и консультаций для снижения стратегических рисков. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее в августе заявил, что российская доктрина использования ядерного оружия сейчас уточняется. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.
https://ria.ru/20240313/oruzhie-1932680091.html
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в мире, россия, мао нин, сергей лавров, владимир путин, мид кнр
В мире, Россия, Мао Нин, Сергей Лавров, Владимир Путин, МИД КНР
В МИД Китая заявили о недопустимости ядерной войны

МИД Китая: ядерную войну нельзя вести, все стороны должны сохранять спокойствие

© iStock.com / xcarrot_007Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© iStock.com / xcarrot_007
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Ядерную войну нельзя вести, все стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя сообщения о том, что Россия уточняет свою ядерную стратегию.
"Китай неоднократно повторял, что ядерное оружие не может быть использовано и ядерная война не может вестись", - сказала Мао Нин, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать заявления российских дипломатов о том, что Россия уточняет свою ядерную стратегию.
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"В январе 2022 года лидеры пяти государств, обладающих ядерным оружием, опубликовали совместное заявление о предотвращении ядерной войны, в котором заявили, что ядерную войну невозможно выиграть и нельзя начинать", - добавила дипломат.
Мао Нин подчеркнула, что в сложившейся ситуации все стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, способствовать разрядке ситуации посредством диалога и консультаций для снижения стратегических рисков.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее в августе заявил, что российская доктрина использования ядерного оружия сейчас уточняется.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.
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