https://ria.ru/20240902/mid-1969895300.html

В МИД рассказали о работе над взаиморасчетами с Центральной Азией

В МИД рассказали о работе над взаиморасчетами с Центральной Азией - РИА Новости, 02.09.2024

В МИД рассказали о работе над взаиморасчетами с Центральной Азией

Москва продолжает работать над обеспечением бесперебойных взаиморасчетов в нацвалютах со странами Центральной Азии, заявил РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T08:50

2024-09-02T08:50

2024-09-02T08:50

экономика

россия

центральная азия

москва

дмитрий биричевский

михаил галузин

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Москва продолжает работать над обеспечением бесперебойных взаиморасчетов в нацвалютах со странами Центральной Азии, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Задачи по содействию в продвижении карт платежной системы "Мир" и обеспечении бесперебойных взаиморасчетов в национальных валютах остаются в фокусе нашей работы", - сказал он в интервью агентству. Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин сообщил, что в 2023 году товарооборот России с Центральной Азией превысил 44 миллиарда долларов. Он подчеркнул, что 33% внешней торговли Центральной Азии приходится на Россию, что в значительной мере обеспечивается за счет перехода на расчеты в национальных валютах. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.

https://ria.ru/20240902/mid-1969894710.html

россия

центральная азия

москва

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экономика, россия, центральная азия, москва, дмитрий биричевский, михаил галузин