Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о работе над взаиморасчетами с Центральной Азией - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:50 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/mid-1969895300.html
В МИД рассказали о работе над взаиморасчетами с Центральной Азией
В МИД рассказали о работе над взаиморасчетами с Центральной Азией - РИА Новости, 02.09.2024
В МИД рассказали о работе над взаиморасчетами с Центральной Азией
Москва продолжает работать над обеспечением бесперебойных взаиморасчетов в нацвалютах со странами Центральной Азии, заявил РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T08:50
2024-09-02T08:50
экономика
россия
центральная азия
москва
дмитрий биричевский
михаил галузин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852079_0:157:3361:2048_1920x0_80_0_0_d120d968717caa0e8a8651059e71cb9b.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Москва продолжает работать над обеспечением бесперебойных взаиморасчетов в нацвалютах со странами Центральной Азии, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Задачи по содействию в продвижении карт платежной системы "Мир" и обеспечении бесперебойных взаиморасчетов в национальных валютах остаются в фокусе нашей работы", - сказал он в интервью агентству. Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин сообщил, что в 2023 году товарооборот России с Центральной Азией превысил 44 миллиарда долларов. Он подчеркнул, что 33% внешней торговли Центральной Азии приходится на Россию, что в значительной мере обеспечивается за счет перехода на расчеты в национальных валютах. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.
https://ria.ru/20240902/mid-1969894710.html
россия
центральная азия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852079_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_8e56458155f872a6ccdd000856be925f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральная азия, москва, дмитрий биричевский, михаил галузин
Экономика, Россия, Центральная Азия, Москва, Дмитрий Биричевский, Михаил Галузин
В МИД рассказали о работе над взаиморасчетами с Центральной Азией

МИД: Россия работает над обеспечением взаиморасчетов в нацвалютах со странами ЦА

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Москва продолжает работать над обеспечением бесперебойных взаиморасчетов в нацвалютах со странами Центральной Азии, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Задачи по содействию в продвижении карт платежной системы "Мир" и обеспечении бесперебойных взаиморасчетов в национальных валютах остаются в фокусе нашей работы", - сказал он в интервью агентству.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин сообщил, что в 2023 году товарооборот России с Центральной Азией превысил 44 миллиарда долларов. Он подчеркнул, что 33% внешней торговли Центральной Азии приходится на Россию, что в значительной мере обеспечивается за счет перехода на расчеты в национальных валютах.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
В МИД оценили перспективу развития торговых отношений с Центральной Азией
08:46
 
ЭкономикаРоссияЦентральная АзияМоскваДмитрий БиричевскийМихаил Галузин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала