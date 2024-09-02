https://ria.ru/20240902/mid-1969894710.html

В МИД оценили перспективу развития торговых отношений с Центральной Азией

В МИД оценили перспективу развития торговых отношений с Центральной Азией - РИА Новости, 02.09.2024

В МИД оценили перспективу развития торговых отношений с Центральной Азией

Торговые отношения России со странами Центральной Азии поддерживаются на необходимом уровне, несмотря на угрозы "вторичных" санкций, заявил РИА Новости директор РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T08:46

2024-09-02T08:46

2024-09-02T08:46

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Торговые отношения России со странами Центральной Азии поддерживаются на необходимом уровне, несмотря на угрозы "вторичных" санкций, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Не секрет, что государства Центральной Азии, как и все наши партнеры, сейчас находятся под сильнейшим политическим прессингом со стороны стран Запада. Вашингтон и его европейские сателлиты путем запугивания и шантажа пытаются заставить их разорвать хозяйственные связи с Россией или минимизировать сотрудничество. Вместе с тем, несмотря на угрозы "вторичных" санкций, наши торгово-экономические и финансово-кредитные отношения поддерживаются на необходимом уровне", - сказал он в интервью агентству. "В частности, на это указывает и статистика роста товарооборота, который в прошлом году превысил 40 миллиардов долларов США. Уверен, что с опорой на принципы взаимной выгоды и налаженные хозяйственные и кооперационные связи наше взаимодействие будет развиваться по восходящей", - подчеркнул дипломат. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09:00 мск

https://ria.ru/20240902/putin-1969524275.html

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цены на нефть, россия, центральная азия, вашингтон (штат), дмитрий биричевский, владимир путин