Рейтинг@Mail.ru
В российском МИД пообещали ответ на конфискацию российских активов в США - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:32 02.09.2024 (обновлено: 08:38 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/mid-1969893647.html
В российском МИД пообещали ответ на конфискацию российских активов в США
В российском МИД пообещали ответ на конфискацию российских активов в США - РИА Новости, 02.09.2024
В российском МИД пообещали ответ на конфискацию российских активов в США
Механизм изъятия имущества США в России пока не был применен на практике, но в случае конфискации российских активов американскими властями Москва будет... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T08:32
2024-09-02T08:38
россия
сша
в мире
москва
дмитрий биричевский
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852112_0:146:3124:1903_1920x0_80_0_0_f52a8b02c7d65cba5f780ab9c3f07edb.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Механизм изъятия имущества США в России пока не был применен на практике, но в случае конфискации российских активов американскими властями Москва будет действовать по принципу взаимности, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.В мае президент РФ Владимир Путин издал указ, по которому имущество США или связанных с ними лиц в России может быть изъято по решению суда для компенсации ущерба в случае конфискации активов России или ЦБ РФ в Соединенных Штатах. Согласно документу, РФ и ЦБ вправе обращаться в суд при необоснованном лишении их прав на имущество в связи с решениями властей и судов США. Далее суд может принять решение об установлении такого факта и о компенсации ущерба."В настоящее время идет реализация положений указа в части подготовки необходимых изменений в российское законодательство. Как только эта работа будет завершена, можно будет говорить о правоприменительной практике", - указал он.По словам Биричевского, данный механизм "обеспечивает возможность адекватного ответа на санкционные бесчинства Вашингтона"."Мы всегда говорили, что не оставим без реакции антироссийские действия, связанные с попытками изъятия наших активов. Последствия "экспериментов" с чужой суверенной собственностью будут чувствительны для "коллективного Запада". Будем действовать в полном соответствии с принципом взаимности", - сказал он в интервью агентству."Важно иметь в виду, что с формальной точки зрения российские суверенные активы в США не изъяты, а заблокированы. Мы сохраняем номинальное владение этими средствами. Исходя из этого выстраиваем свою контрсанкционную линию", - подчеркнул дипломат.Согласно расчетам РИА Новости по последним доступным данным, в США примерно 5 миллиардов долларов замороженных российских активов. При этом объем прямых американских инвестиций в Россию на конец 2022 года составлял 9,6 миллиарда долларов.
https://realty.ria.ru/20240820/raven-1967387235.html
https://ria.ru/20240725/aktivy-1961852982.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852112_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_81745dd2b71db9f44adc466dcb4cc529.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, в мире, москва, дмитрий биричевский, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)
Россия, США, В мире, Москва, Дмитрий Биричевский, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В российском МИД пообещали ответ на конфискацию российских активов в США

МИД: последствия ответа на конфискацию российских активов будут чувствительны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Механизм изъятия имущества США в России пока не был применен на практике, но в случае конфискации российских активов американскими властями Москва будет действовать по принципу взаимности, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
В мае президент РФ Владимир Путин издал указ, по которому имущество США или связанных с ними лиц в России может быть изъято по решению суда для компенсации ущерба в случае конфискации активов России или ЦБ РФ в Соединенных Штатах. Согласно документу, РФ и ЦБ вправе обращаться в суд при необоснованном лишении их прав на имущество в связи с решениями властей и судов США. Далее суд может принять решение об установлении такого факта и о компенсации ущерба.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Российские активы Raven Property Group могут быть взысканы в доход России
20 августа, 17:51
"В настоящее время идет реализация положений указа в части подготовки необходимых изменений в российское законодательство. Как только эта работа будет завершена, можно будет говорить о правоприменительной практике", - указал он.
По словам Биричевского, данный механизм "обеспечивает возможность адекватного ответа на санкционные бесчинства Вашингтона".
"Мы всегда говорили, что не оставим без реакции антироссийские действия, связанные с попытками изъятия наших активов. Последствия "экспериментов" с чужой суверенной собственностью будут чувствительны для "коллективного Запада". Будем действовать в полном соответствии с принципом взаимности", - сказал он в интервью агентству.
«
"Важно иметь в виду, что с формальной точки зрения российские суверенные активы в США не изъяты, а заблокированы. Мы сохраняем номинальное владение этими средствами. Исходя из этого выстраиваем свою контрсанкционную линию", - подчеркнул дипломат.
Согласно расчетам РИА Новости по последним доступным данным, в США примерно 5 миллиардов долларов замороженных российских активов. При этом объем прямых американских инвестиций в Россию на конец 2022 года составлял 9,6 миллиарда долларов.
Российские флаги, установленные на Крымском мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
В Японии сообщили о работе G7 над "спорными вопросами" по активам России
25 июля, 05:41
 
РоссияСШАВ миреМоскваДмитрий БиричевскийВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала