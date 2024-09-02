https://ria.ru/20240902/mid-1969893647.html

В российском МИД пообещали ответ на конфискацию российских активов в США

В российском МИД пообещали ответ на конфискацию российских активов в США - РИА Новости, 02.09.2024

В российском МИД пообещали ответ на конфискацию российских активов в США

Механизм изъятия имущества США в России пока не был применен на практике, но в случае конфискации российских активов американскими властями Москва будет... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T08:32

2024-09-02T08:32

2024-09-02T08:38

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дмитрий биричевский

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Механизм изъятия имущества США в России пока не был применен на практике, но в случае конфискации российских активов американскими властями Москва будет действовать по принципу взаимности, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.В мае президент РФ Владимир Путин издал указ, по которому имущество США или связанных с ними лиц в России может быть изъято по решению суда для компенсации ущерба в случае конфискации активов России или ЦБ РФ в Соединенных Штатах. Согласно документу, РФ и ЦБ вправе обращаться в суд при необоснованном лишении их прав на имущество в связи с решениями властей и судов США. Далее суд может принять решение об установлении такого факта и о компенсации ущерба."В настоящее время идет реализация положений указа в части подготовки необходимых изменений в российское законодательство. Как только эта работа будет завершена, можно будет говорить о правоприменительной практике", - указал он.По словам Биричевского, данный механизм "обеспечивает возможность адекватного ответа на санкционные бесчинства Вашингтона"."Мы всегда говорили, что не оставим без реакции антироссийские действия, связанные с попытками изъятия наших активов. Последствия "экспериментов" с чужой суверенной собственностью будут чувствительны для "коллективного Запада". Будем действовать в полном соответствии с принципом взаимности", - сказал он в интервью агентству."Важно иметь в виду, что с формальной точки зрения российские суверенные активы в США не изъяты, а заблокированы. Мы сохраняем номинальное владение этими средствами. Исходя из этого выстраиваем свою контрсанкционную линию", - подчеркнул дипломат.Согласно расчетам РИА Новости по последним доступным данным, в США примерно 5 миллиардов долларов замороженных российских активов. При этом объем прямых американских инвестиций в Россию на конец 2022 года составлял 9,6 миллиарда долларов.

https://realty.ria.ru/20240820/raven-1967387235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, в мире, москва, дмитрий биричевский, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)