В МИД отреагировали на попытки ЕС компенсировать потери компаний в России
МИД: попытки ЕС компенсировать потери компаний в России непропорциональны ущербу
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Попытки Евросоюза компенсировать потери своих компаний в РФ непропорциональны ущербу, который они несут из-за антироссийской политики Брюсселя, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
Ранее Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против РФ ввел меры, которые позволят компаниям ЕС требовать через местные суды компенсацию за ущерб, понесенный в результате санкций, введенных Россией.
"В целом же источником проблем для европейского бизнеса является само руководство евроинститутов и стран-членов. Именно оно с подачи Вашингтона развязало санкционную войну против России и по инерции втягивается в нее все глубже. Тщетные попытки компенсировать потери в любом случае непропорциональны реальному ущербу, который несут европейские компании из-за проводимой Евросоюзом антироссийской политики", - сказал он в интервью агентству.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
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