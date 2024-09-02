https://ria.ru/20240902/mid-1969891723.html

В МИД отреагировали на попытки ЕС компенсировать потери компаний в России

В МИД отреагировали на попытки ЕС компенсировать потери компаний в России - РИА Новости, 02.09.2024

В МИД отреагировали на попытки ЕС компенсировать потери компаний в России

Попытки Евросоюза компенсировать потери своих компаний в РФ непропорциональны ущербу, который они несут из-за антироссийской политики Брюсселя, заявил РИА... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T08:18

2024-09-02T08:18

2024-09-02T08:28

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Попытки Евросоюза компенсировать потери своих компаний в РФ непропорциональны ущербу, который они несут из-за антироссийской политики Брюсселя, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Ранее Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против РФ ввел меры, которые позволят компаниям ЕС требовать через местные суды компенсацию за ущерб, понесенный в результате санкций, введенных Россией. "В целом же источником проблем для европейского бизнеса является само руководство евроинститутов и стран-членов. Именно оно с подачи Вашингтона развязало санкционную войну против России и по инерции втягивается в нее все глубже. Тщетные попытки компенсировать потери в любом случае непропорциональны реальному ущербу, который несут европейские компании из-за проводимой Евросоюзом антироссийской политики", - сказал он в интервью агентству. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09:00 мск

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цены на нефть, россия, москва, брюссель, дмитрий биричевский, владимир путин, евросоюз