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У Москвы нет данных об исках компаний ЕС о компенсации ущерба в России - РИА Новости, 02.09.2024
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06:51 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/mid-1969886432.html
У Москвы нет данных об исках компаний ЕС о компенсации ущерба в России
У Москвы нет данных об исках компаний ЕС о компенсации ущерба в России - РИА Новости, 02.09.2024
У Москвы нет данных об исках компаний ЕС о компенсации ущерба в России
У Москвы нет данных о наличии исков компаний ЕС в европейских судах с требованием компенсации понесенного в России ущерба, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T06:51
2024-09-02T06:51
россия
москва
дмитрий биричевский
евросоюз
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. У Москвы нет данных о наличии исков компаний ЕС в европейских судах с требованием компенсации понесенного в России ущерба, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Ранее Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против РФ ввел меры, которые позволят компаниям ЕС требовать через местные суды компенсацию за ущерб, понесенный в результате санкций, введенных Россией. "На текущий момент у нас нет данных о наличии или отсутствии соответствующих исковых требований в европейских судах", - сказал он в интервью агентству. "С учетом изначально нелегитимной природы введенных против нашей страны европейских ограничительных мер рассматриваем все последующие решения ЕС, принимаемые в развитие своих санкционных режимов, как незаконные. Это относится и к упомянутому вами механизму обращения взысканий на активы российских компаний в счет компенсации за причиненный ущерб в России", - подчеркнул он. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек.
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россия, москва, дмитрий биричевский, евросоюз, владимир путин, экономика
Россия, Москва, Дмитрий Биричевский, Евросоюз, Владимир Путин, Экономика
У Москвы нет данных об исках компаний ЕС о компенсации ущерба в России

МИД: у Москвы нет данных об исках компаний ЕС о компенсации ущерба в России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский кремль и Москва-реку
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. У Москвы нет данных о наличии исков компаний ЕС в европейских судах с требованием компенсации понесенного в России ущерба, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
Ранее Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против РФ ввел меры, которые позволят компаниям ЕС требовать через местные суды компенсацию за ущерб, понесенный в результате санкций, введенных Россией.
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"На текущий момент у нас нет данных о наличии или отсутствии соответствующих исковых требований в европейских судах", - сказал он в интервью агентству.
"С учетом изначально нелегитимной природы введенных против нашей страны европейских ограничительных мер рассматриваем все последующие решения ЕС, принимаемые в развитие своих санкционных режимов, как незаконные. Это относится и к упомянутому вами механизму обращения взысканий на активы российских компаний в счет компенсации за причиненный ущерб в России", - подчеркнул он.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек.
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