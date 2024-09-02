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В МИД отметили независимость России от западных валют - РИА Новости, 02.09.2024
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03:45 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/mid-1969876640.html
В МИД отметили независимость России от западных валют
В МИД отметили независимость России от западных валют - РИА Новости, 02.09.2024
В МИД отметили независимость России от западных валют
Россия уже не зависит от американской валюты, доля доллара и евро в расчетах по экспортным операциям РФ в настоящий момент составляет меньше 20%, заявил РИА... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T03:45
2024-09-02T03:45
экономика
россия
китай
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дмитрий биричевский
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия уже не зависит от американской валюты, доля доллара и евро в расчетах по экспортным операциям РФ в настоящий момент составляет меньше 20%, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский."Россия – в авангарде тренда на дедолларизацию. По данным Центрального банка, в мае текущего года доля рубля и валют дружественных стран в расчетах по нашим экспортным операциям превысила 82%, по импортным – 76%. Доля "токсичных" валют (прежде всего, доллара и евро), в 2021 году составлявшая по экспорту почти 85%, в настоящее время упала ниже 20%. В расчетах за импорт она также составляет менее 30%", - сказал он в интервью агентству."Таким образом, мы уже сегодня не зависим от американской валюты. Финансовые операции с нашими ключевыми партнерами переведены в национальные валюты. Их доля в расчетах внутри ЕАЭС – порядка 90%, в двусторонних расчетах с Китаем – более 90%. Растет использование рубля и рупии в обслуживании торговли с Индией. Все более активно применяются иные валюты дружественных и нейтральных государств", - подчеркнул дипломат.По его словам, Москва заинтересована в выстраивании устойчивых механизмов взаиморасчетов со всеми заинтересованными сторонами, готовыми к сотрудничеству с Россией на условиях равноправия и взаимной выгоды."В этом контексте работаем со многими государствами мирового большинства над укреплением финансового взаимодействия, сопряжением платежных систем и созданием иной необходимой инфраструктуры", - добавил Биричевский.
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экономика, россия, китай, индия, дмитрий биричевский, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Китай, Индия, Дмитрий Биричевский, Евразийский экономический союз
В МИД отметили независимость России от западных валют

МИД: доля доллара и евро в расчетах в экспортных операциях России упала ниже 20%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия уже не зависит от американской валюты, доля доллара и евро в расчетах по экспортным операциям РФ в настоящий момент составляет меньше 20%, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
«
"Россия – в авангарде тренда на дедолларизацию. По данным Центрального банка, в мае текущего года доля рубля и валют дружественных стран в расчетах по нашим экспортным операциям превысила 82%, по импортным – 76%. Доля "токсичных" валют (прежде всего, доллара и евро), в 2021 году составлявшая по экспорту почти 85%, в настоящее время упала ниже 20%. В расчетах за импорт она также составляет менее 30%", - сказал он в интервью агентству.
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"Таким образом, мы уже сегодня не зависим от американской валюты. Финансовые операции с нашими ключевыми партнерами переведены в национальные валюты. Их доля в расчетах внутри ЕАЭС – порядка 90%, в двусторонних расчетах с Китаем – более 90%. Растет использование рубля и рупии в обслуживании торговли с Индией. Все более активно применяются иные валюты дружественных и нейтральных государств", - подчеркнул дипломат.
По его словам, Москва заинтересована в выстраивании устойчивых механизмов взаиморасчетов со всеми заинтересованными сторонами, готовыми к сотрудничеству с Россией на условиях равноправия и взаимной выгоды.
"В этом контексте работаем со многими государствами мирового большинства над укреплением финансового взаимодействия, сопряжением платежных систем и созданием иной необходимой инфраструктуры", - добавил Биричевский.
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ЭкономикаРоссияКитайИндияДмитрий БиричевскийЕвразийский экономический союз
 
 
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