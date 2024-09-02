https://ria.ru/20240902/mi-28-1970024384.html

Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в курском приграничье

Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 02.09.2024

Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в курском приграничье

Российский вертолет Ми-28НМ нанес ракетный удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T16:12

2024-09-02T16:12

2024-09-02T16:23

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

ми-28нм

происшествия

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российский вертолет Ми-28НМ нанес ракетный удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что удар был нанесен авиаракетами по разведанным целям противника. После применения средств поражения экипаж благополучно вернулся на площадку вылета, подчеркнули в ведомстве.По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены, добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240902/minoborony-1970021151.html

https://ria.ru/20240902/eskalatsiya-1969991243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, ми-28нм, происшествия