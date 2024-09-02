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Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 02.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:12 02.09.2024 (обновлено: 16:23 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/mi-28-1970024384.html
Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в курском приграничье
Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 02.09.2024
Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в курском приграничье
Российский вертолет Ми-28НМ нанес ракетный удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:12
2024-09-02T16:23
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
ми-28нм
происшествия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российский вертолет Ми-28НМ нанес ракетный удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что удар был нанесен авиаракетами по разведанным целям противника. После применения средств поражения экипаж благополучно вернулся на площадку вылета, подчеркнули в ведомстве.По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены, добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240902/minoborony-1970021151.html
https://ria.ru/20240902/eskalatsiya-1969991243.html
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россия, вооруженные силы украины, ми-28нм, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ, Происшествия
Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в курском приграничье

Ми-28НМ нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВертолет Ми-28НМ
Вертолет Ми-28НМ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вертолет Ми-28НМ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российский вертолет Ми-28НМ нанес ракетный удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что удар был нанесен авиаракетами по разведанным целям противника. После применения средств поражения экипаж благополучно вернулся на площадку вылета, подчеркнули в ведомстве.
По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены, добавили в МО РФ.
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