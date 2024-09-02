https://ria.ru/20240902/mgu-1969910701.html
Ректор МГУ провел вступительную лекцию для первокурсников
Ректор МГУ провел вступительную лекцию для первокурсников - РИА Новости, 02.09.2024
Ректор МГУ провел вступительную лекцию для первокурсников
Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий в честь начала нового учебного года традиционно провел вступительную лекцию для... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T10:36
2024-09-02T10:36
2024-09-02T10:36
общество
россия
виктор садовничий
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий в честь начала нового учебного года традиционно провел вступительную лекцию для первокурсников, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "Дорогие первокурсники! Это ваша первая лекция в Московском университете. Она не входит в учебные планы, по которым вы будете учиться каждый на своём факультете, но именно с неё начинается жизнь наших первокурсников. Сегодня вы становитесь студентами Московского университета", - сказал Садовничий. По словам ректора вуза, МГУ – это настоящий классический университет и единственное в России высшее учебное заведение с таким широким охватом разных дисциплин. "Это дает вам уникальную возможность быть широко образованным специалистом, сформировать целостную научную картину мира", - отметил Садовничий. Он напомнил, что Московский университет – старейший и крупнейший вуз РФ, лучший из всех российских университетов по всем международным рейтингам. Ректор рассказал первокурсникам историю становления вуза, познакомил студентов с почетными членами Московского университета. "Кто знает, может быть, через какое-то время будущий ректор будет рассказывать будущим первокурсникам о ком-нибудь из вас. Подумайте об этом. Учитесь, творите, дерзайте", - заключил Садовничий.
https://ria.ru/20240830/mgu-1969475875.html
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общество, россия, виктор садовничий
Общество, Россия, Виктор Садовничий
Ректор МГУ провел вступительную лекцию для первокурсников
Ректор МГУ Садовничий традиционно провел вступительную лекцию для первокурсников
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий в честь начала нового учебного года традиционно провел вступительную лекцию для первокурсников, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Дорогие первокурсники! Это ваша первая лекция в Московском университете. Она не входит в учебные планы, по которым вы будете учиться каждый на своём факультете, но именно с неё начинается жизнь наших первокурсников. Сегодня вы становитесь студентами Московского университета", - сказал Садовничий.
По словам ректора вуза, МГУ – это настоящий классический университет и единственное в России
высшее учебное заведение с таким широким охватом разных дисциплин.
"Это дает вам уникальную возможность быть широко образованным специалистом, сформировать целостную научную картину мира", - отметил Садовничий.
Он напомнил, что Московский университет – старейший и крупнейший вуз РФ, лучший из всех российских университетов по всем международным рейтингам.
Ректор рассказал первокурсникам историю становления вуза, познакомил студентов с почетными членами Московского университета.
"Кто знает, может быть, через какое-то время будущий ректор будет рассказывать будущим первокурсникам о ком-нибудь из вас. Подумайте об этом. Учитесь, творите, дерзайте", - заключил Садовничий.