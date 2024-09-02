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Почти 30 человек погибли на российских водоемах с 30 августа - РИА Новости, 02.09.2024
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08:22 02.09.2024 (обновлено: 08:57 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/mchs-1969892563.html
Почти 30 человек погибли на российских водоемах с 30 августа
Почти 30 человек погибли на российских водоемах с 30 августа - РИА Новости, 02.09.2024
Почти 30 человек погибли на российских водоемах с 30 августа
Почти 30 человек погибли на водоемах России с 30 августа, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T08:22
2024-09-02T08:57
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Почти 30 человек погибли на водоемах России с 30 августа, сообщает МЧС РФ. "С минувшей пятницы на водоёмах погибли 28 человек", - говорится в сообщении в в Telegram-канале министерства. В ведомстве уточнили, что за этот период на водных объектах зарегистрировано ещё 40 происшествий.
https://ria.ru/20240715/mchs-1959681763.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Почти 30 человек погибли на российских водоемах с 30 августа

МЧС: 28 человек погибли на водоемах России с 30 августа

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России во время поисково-спасательных работ
Сотрудники МЧС России во время поисково-спасательных работ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники МЧС России во время поисково-спасательных работ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Почти 30 человек погибли на водоемах России с 30 августа, сообщает МЧС РФ.
"С минувшей пятницы на водоёмах погибли 28 человек", - говорится в сообщении в в Telegram-канале министерства.
В ведомстве уточнили, что за этот период на водных объектах зарегистрировано ещё 40 происшествий.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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