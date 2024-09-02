https://ria.ru/20240902/mchs-1969892563.html

Почти 30 человек погибли на российских водоемах с 30 августа

Почти 30 человек погибли на российских водоемах с 30 августа - РИА Новости, 02.09.2024

Почти 30 человек погибли на российских водоемах с 30 августа

Почти 30 человек погибли на водоемах России с 30 августа, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T08:22

2024-09-02T08:22

2024-09-02T08:57

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Почти 30 человек погибли на водоемах России с 30 августа, сообщает МЧС РФ. "С минувшей пятницы на водоёмах погибли 28 человек", - говорится в сообщении в в Telegram-канале министерства. В ведомстве уточнили, что за этот период на водных объектах зарегистрировано ещё 40 происшествий.

https://ria.ru/20240715/mchs-1959681763.html

россия

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2024

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)