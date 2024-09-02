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Обнаружено тело 18-го погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке
Обнаружено тело 18-го погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 02.09.2024
Обнаружено тело 18-го погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке
Спасатели обнаружили тело 18-го погибшего при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T02:22
2024-09-02T02:22
2024-09-02T02:28
россия
происшествия
камчатка
елизовский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Спасатели обнаружили тело 18-го погибшего при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщается в Telegram-канале МЧС. "На Камчатке спасатели МЧС России обнаружили еще одно тело. Поиски четырех человек и черного ящика продолжаются", — говорится в сообщении.Ми-8, который 31 августа следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района, не прибыл в пункт назначения. По предварительным сведениям, на борту могли находиться 19 пассажиров и три члена экипажа. Позже в МЧС сообщили, что на месте крушения найдены 17 тел.Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по статье 263 УК "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
https://ria.ru/20240901/krushenie-1969865106.html
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россия, происшествия, камчатка, елизовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
Россия, Происшествия, Камчатка, Елизовский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ
Обнаружено тело 18-го погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке
МЧС: спасатели нашли тело 18-го погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке