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Обнаружено тело 18-го погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке

Обнаружено тело 18-го погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 02.09.2024

Обнаружено тело 18-го погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке

Спасатели обнаружили тело 18-го погибшего при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T02:22

2024-09-02T02:22

2024-09-02T02:28

россия

происшествия

камчатка

елизовский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

ми-8 амтш

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Спасатели обнаружили тело 18-го погибшего при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщается в Telegram-канале МЧС. "На Камчатке спасатели МЧС России обнаружили еще одно тело. Поиски четырех человек и черного ящика продолжаются", — говорится в сообщении.Ми-8, который 31 августа следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района, не прибыл в пункт назначения. По предварительным сведениям, на борту могли находиться 19 пассажиров и три члена экипажа. Позже в МЧС сообщили, что на месте крушения найдены 17 тел.Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по статье 263 УК "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

https://ria.ru/20240901/krushenie-1969865106.html

россия

камчатка

елизовский район

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россия, происшествия, камчатка, елизовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш