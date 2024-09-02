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Илон Маск назвал Демократическую партию США преступниками
Илон Маск назвал Демократическую партию США преступниками - РИА Новости, 02.09.2024
Илон Маск назвал Демократическую партию США преступниками
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Демократическая партия США - это партия преступников, так она снисходительно относится к бандитам ради того,... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T19:43
2024-09-02T19:43
2024-09-02T19:43
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Демократическая партия США - это партия преступников, так она снисходительно относится к бандитам ради того, чтобы те голосовали за нее на выборах. "Причина, по которой Демократическая партия так снисходительна к преступникам, заключается в том, что преступники в подавляющем большинстве своем голосуют за демократов - они не хотят обидеть своих клиентов! Демократическая партия - это в буквальном смысле слова партия преступников", - написал Маск на своей странице в соцсети X. В ответ на это сообщение один из пользователей соцсети отметил, что, если демократы не будут снисходительны к преступникам, им придется посадить друг друга за решетку. Маск прокомментировал этот пост с помощью эмодзи смеющегося человечка и "100%".
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в мире, технологии, сша, илон маск
В мире, Технологии, США, Илон Маск
Илон Маск назвал Демократическую партию США преступниками
Маск: Демократическая партия США — это партия преступников