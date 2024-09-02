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Маск обвинил кандидата в президенты Харрис во лжи

Маск обвинил кандидата в президенты Харрис во лжи - РИА Новости, 02.09.2024

Маск обвинил кандидата в президенты Харрис во лжи

Американский предприниматель Илон Маск обвинил вице-президента и кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис во лжи. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T19:31

2024-09-02T19:31

2024-09-02T19:31

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск обвинил вице-президента и кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис во лжи. Харрис в соцсети X опубликовала изображение, на котором написано, что экс-президент США Дональд Трамп в случае переизбрания обещает с первого дня на посту быть диктатором. В сообщении, которое сопровождает это изображение, она подчеркнула, что демократы не позволят ему это сделать. "Вы лжете", - написал Маск в ответ на пост Харрис. Ранее Маск провел интервью с экс-президентом США Дональдом Трампом на площадке Spaces в социальной сети Х, а в июле он опубликовал в соцсети X заявление о поддержке Трампа в президентской гонке. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.

https://ria.ru/20240831/tramp-1969616220.html

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в мире, технологии, сша, чикаго, камала харрис, дональд трамп, илон маск, выборы президента сша — 2024