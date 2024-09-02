https://ria.ru/20240902/mask-1970024774.html

FT сравнила Маска с ракетой

FT сравнила Маска с ракетой - РИА Новости, 02.09.2024

FT сравнила Маска с ракетой

Колумнист газеты Financial Times Гидеон Рахман сравнил американского миллиардера Илона Маска с неуправляемой геополитической ракетой, потому что его... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T16:13

2024-09-02T16:13

2024-09-02T16:14

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Колумнист газеты Financial Times Гидеон Рахман сравнил американского миллиардера Илона Маска с неуправляемой геополитической ракетой, потому что его непредсказуемые поступки могут влиять на ход мировых событий. "Его непредсказуемые действия в сочетании с огромной технологической и финансовой мощью превращают его в неуправляемую геополитическую ракету, чьи капризы могут изменить ход мировых событий", - пишет Рахман. Как отмечает колумнист, именно контроль над компаниями SpaceX, Starlink и Tesla обеспечил миллиардеру центральную роль в конфликте на Украине, а также его мнение важно в растущем соперничестве между США и Китаем и палестино-израильском конфликте.

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, космос - риа наука, украина, сша, китай, илон маск, spacex, tesla motors