https://ria.ru/20240902/mask-1970024774.html
FT сравнила Маска с ракетой
FT сравнила Маска с ракетой - РИА Новости, 02.09.2024
FT сравнила Маска с ракетой
Колумнист газеты Financial Times Гидеон Рахман сравнил американского миллиардера Илона Маска с неуправляемой геополитической ракетой, потому что его... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:13
2024-09-02T16:13
2024-09-02T16:14
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Колумнист газеты Financial Times Гидеон Рахман сравнил американского миллиардера Илона Маска с неуправляемой геополитической ракетой, потому что его непредсказуемые поступки могут влиять на ход мировых событий. "Его непредсказуемые действия в сочетании с огромной технологической и финансовой мощью превращают его в неуправляемую геополитическую ракету, чьи капризы могут изменить ход мировых событий", - пишет Рахман. Как отмечает колумнист, именно контроль над компаниями SpaceX, Starlink и Tesla обеспечил миллиардеру центральную роль в конфликте на Украине, а также его мнение важно в растущем соперничестве между США и Китаем и палестино-израильском конфликте.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, космос - риа наука, украина, сша, китай, илон маск, spacex, tesla motors
В мире, Космос - РИА Наука, Украина, США, Китай, Илон Маск, SpaceX, Tesla motors
FT сравнила Маска с ракетой
FT сравнила Маска с неуправляемой геополитической ракетой