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FT сравнила Маска с ракетой - РИА Новости, 02.09.2024
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16:13 02.09.2024 (обновлено: 16:14 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/mask-1970024774.html
FT сравнила Маска с ракетой
FT сравнила Маска с ракетой - РИА Новости, 02.09.2024
FT сравнила Маска с ракетой
Колумнист газеты Financial Times Гидеон Рахман сравнил американского миллиардера Илона Маска с неуправляемой геополитической ракетой, потому что его... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:13
2024-09-02T16:14
в мире
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Колумнист газеты Financial Times Гидеон Рахман сравнил американского миллиардера Илона Маска с неуправляемой геополитической ракетой, потому что его непредсказуемые поступки могут влиять на ход мировых событий. "Его непредсказуемые действия в сочетании с огромной технологической и финансовой мощью превращают его в неуправляемую геополитическую ракету, чьи капризы могут изменить ход мировых событий", - пишет Рахман. Как отмечает колумнист, именно контроль над компаниями SpaceX, Starlink и Tesla обеспечил миллиардеру центральную роль в конфликте на Украине, а также его мнение важно в растущем соперничестве между США и Китаем и палестино-израильском конфликте.
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в мире, космос - риа наука, украина, сша, китай, илон маск, spacex, tesla motors
В мире, Космос - РИА Наука, Украина, США, Китай, Илон Маск, SpaceX, Tesla motors
FT сравнила Маска с ракетой

FT сравнила Маска с неуправляемой геополитической ракетой

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Колумнист газеты Financial Times Гидеон Рахман сравнил американского миллиардера Илона Маска с неуправляемой геополитической ракетой, потому что его непредсказуемые поступки могут влиять на ход мировых событий.
"Его непредсказуемые действия в сочетании с огромной технологической и финансовой мощью превращают его в неуправляемую геополитическую ракету, чьи капризы могут изменить ход мировых событий", - пишет Рахман.
Как отмечает колумнист, именно контроль над компаниями SpaceX, Starlink и Tesla обеспечил миллиардеру центральную роль в конфликте на Украине, а также его мнение важно в растущем соперничестве между США и Китаем и палестино-израильском конфликте.
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