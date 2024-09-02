https://ria.ru/20240902/malinen-1970097522.html

В Финляндии назвали сценарии действий НАТО в случае обвала фронта ВСУ

В Финляндии назвали сценарии действий НАТО в случае обвала фронта ВСУ - РИА Новости, 02.09.2024

В Финляндии назвали сценарии действий НАТО в случае обвала фронта ВСУ

На фоне тяжелой ситуации для ВСУ вдоль восточной линии фронта НАТО стоит перед выбором между новой опасной эскалацией и постепенным урегулированием конфликта,... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T21:12

2024-09-02T21:12

2024-09-02T21:12

в мире

украина

россия

финляндия

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. На фоне тяжелой ситуации для ВСУ вдоль восточной линии фронта НАТО стоит перед выбором между новой опасной эскалацией и постепенным урегулированием конфликта, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X."Похоже, что крах восточного фронта ВСУ ускоряется. Это означает, что мы приближаемся к решающей точке войны: безумная эскалация (или операция под чужим флагом) или поиск мирного решения", — написал профессор.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240902/romanenko-1970073840.html

украина

россия

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, финляндия, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины