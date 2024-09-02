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В Финляндии назвали сценарии действий НАТО в случае обвала фронта ВСУ
В Финляндии назвали сценарии действий НАТО в случае обвала фронта ВСУ - РИА Новости, 02.09.2024
В Финляндии назвали сценарии действий НАТО в случае обвала фронта ВСУ
На фоне тяжелой ситуации для ВСУ вдоль восточной линии фронта НАТО стоит перед выбором между новой опасной эскалацией и постепенным урегулированием конфликта,... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T21:12
2024-09-02T21:12
2024-09-02T21:12
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. На фоне тяжелой ситуации для ВСУ вдоль восточной линии фронта НАТО стоит перед выбором между новой опасной эскалацией и постепенным урегулированием конфликта, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X."Похоже, что крах восточного фронта ВСУ ускоряется. Это означает, что мы приближаемся к решающей точке войны: безумная эскалация (или операция под чужим флагом) или поиск мирного решения", — написал профессор.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В мире, Украина, Россия, Финляндия, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Финляндии назвали сценарии действий НАТО в случае обвала фронта ВСУ
Профессор Малинен: НАТО должны выбрать между эскалацией и перемирием на Украине