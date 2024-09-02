https://ria.ru/20240902/malchik-1970011990.html
Пострадавшего при ЧП с самолетом в Северной Осетии мальчика прооперировали
Пострадавшего при ЧП с самолетом в Северной Осетии мальчика прооперировали - РИА Новости, 02.09.2024
Пострадавшего при ЧП с самолетом в Северной Осетии мальчика прооперировали
Мальчик, пострадавший при аварийной посадке самолета в Северной Осетии, после операции находится в реанимации, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:38
2024-09-02T15:38
2024-09-02T15:38
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-2
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ПЯТИГОРСК, 2 сен - РИА Новости. Мальчик, пострадавший при аварийной посадке самолета в Северной Осетии, после операции находится в реанимации, сообщает минздрав региона. В субботу ГУ МЧС РФ республики информировало, что самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Пригородном районе Северной Осетии, на борту находились 10 парашютистов и двое детей. Двоих пострадавших детей выписали из больницы, под наблюдением врачей остается одиннадцатилетний мальчик. Ему провели операцию по удалению селезенки. "Состояние при поступлении тяжелое, во время обследования была выявлена тупая травма живота, разрыв селезенки, внутреннее кровотечение. Ребенок был прооперирован, селезенку удалили. Он находится в реанимации, состояние тяжелое, стабильное. Прогнозы благоприятные, ближайшие двое суток будет под наблюдением", - сообщил заведующий отделением реанимации Республиканской детской клинической больницы Алан Елоев.
https://ria.ru/20240831/an-2-1969701584.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ан-2
Пострадавшего при ЧП с самолетом в Северной Осетии мальчика прооперировали
Мальчик, пострадавший при жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии, прооперирован