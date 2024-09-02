https://ria.ru/20240902/malchik-1970011990.html

Пострадавшего при ЧП с самолетом в Северной Осетии мальчика прооперировали

Пострадавшего при ЧП с самолетом в Северной Осетии мальчика прооперировали - РИА Новости, 02.09.2024

Пострадавшего при ЧП с самолетом в Северной Осетии мальчика прооперировали

Мальчик, пострадавший при аварийной посадке самолета в Северной Осетии, после операции находится в реанимации, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:38

2024-09-02T15:38

2024-09-02T15:38

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-2

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ПЯТИГОРСК, 2 сен - РИА Новости. Мальчик, пострадавший при аварийной посадке самолета в Северной Осетии, после операции находится в реанимации, сообщает минздрав региона. В субботу ГУ МЧС РФ республики информировало, что самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Пригородном районе Северной Осетии, на борту находились 10 парашютистов и двое детей. Двоих пострадавших детей выписали из больницы, под наблюдением врачей остается одиннадцатилетний мальчик. Ему провели операцию по удалению селезенки. "Состояние при поступлении тяжелое, во время обследования была выявлена тупая травма живота, разрыв селезенки, внутреннее кровотечение. Ребенок был прооперирован, селезенку удалили. Он находится в реанимации, состояние тяжелое, стабильное. Прогнозы благоприятные, ближайшие двое суток будет под наблюдением", - сообщил заведующий отделением реанимации Республиканской детской клинической больницы Алан Елоев.

https://ria.ru/20240831/an-2-1969701584.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2