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Иэн Маккеллен заявил, что может вернуться к роли Гэндальфа - РИА Новости, 02.09.2024
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Шоубиз
 
16:13 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/makkellen-1970025102.html
Иэн Маккеллен заявил, что может вернуться к роли Гэндальфа
Иэн Маккеллен заявил, что может вернуться к роли Гэндальфа - РИА Новости, 02.09.2024
Иэн Маккеллен заявил, что может вернуться к роли Гэндальфа
Британский актёр театра и кино Иэн Маккеллен, сыгравший волшебника Гэндальфа в кинофраншизах "Властелин Колец" и "Хоббит", заявил, что не собирается завершать... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:13
2024-09-02T16:13
шоубиз
иэн маккеллен
питер джексон
в мире
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Британский актёр театра и кино Иэн Маккеллен, сыгравший волшебника Гэндальфа в кинофраншизах "Властелин Колец" и "Хоббит", заявил, что не собирается завершать карьеру после падения со сцены в июне и может вновь вернуться к роли в спин-оффе "Властелин колец: Охота на Голлума". Маккеллен был госпитализирован 18 июня после падения со сцены во время спектакля в лондонском театре. После этого 85-летний актер заявил, что решил по совету врачей отказаться от участия в июльском театральном туре, а позднее рассказал, что боится выходить из дома из-за полученных травм. В результате падения он повредил запястье и шею. "Я не позволю никому другому надеть остроконечную шляпу и бороду, если это будет зависеть от меня", - сказал актёр в интервью британскому СМИ. Маккеллен заявил, что намерен играть, пока ноги, легкие и голова продолжают работать, однако планирует взять перерыв до конца года. В отдельном интервью другому британскому СМИ актёр рассказал, что его хотят привлечь к роли Гэндальфа в будущих фильмах и в шутку призвал поторопиться с написанием сценариев. "Мне сказали, что будут ещё фильмы, и там будет Гэндальф, и они надеются, что его сыграю я. Когда? Не знаю. Что за сценарий? Он ещё не написан. Так что им лучше поторопиться!" - сказал он. Премьера фильма "Властелин колец: Охота на Голлума" запланирована на 2026 год. Кинотрилогия Питера Джексона по "Властелину колец", вышедшая в 2001-2003 годах, стала одной из самых успешных в истории кино и собрала почти 3 миллиарда долларов. Еще около 3 миллиардов долларов принесли три фильма Джексона, снятые по повести "Хоббит" и вышедшие в 2012-2014 годах.
https://ria.ru/20240827/oasis-1968681250.html
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иэн маккеллен, питер джексон, в мире, культура, великобритания
Шоубиз, Иэн Маккеллен, Питер Джексон, В мире, Культура, Великобритания
Иэн Маккеллен заявил, что может вернуться к роли Гэндальфа

Иэн Маккеллен не собирается завершать карьеру после падения со сцены в июне

© AP Photo / Invision/ Joel RyanБританский актер Иэн Маккеллен
Британский актер Иэн Маккеллен - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
Британский актер Иэн Маккеллен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Британский актёр театра и кино Иэн Маккеллен, сыгравший волшебника Гэндальфа в кинофраншизах "Властелин Колец" и "Хоббит", заявил, что не собирается завершать карьеру после падения со сцены в июне и может вновь вернуться к роли в спин-оффе "Властелин колец: Охота на Голлума".
Маккеллен был госпитализирован 18 июня после падения со сцены во время спектакля в лондонском театре. После этого 85-летний актер заявил, что решил по совету врачей отказаться от участия в июльском театральном туре, а позднее рассказал, что боится выходить из дома из-за полученных травм. В результате падения он повредил запястье и шею.
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"Я не позволю никому другому надеть остроконечную шляпу и бороду, если это будет зависеть от меня", - сказал актёр в интервью британскому СМИ.
Маккеллен заявил, что намерен играть, пока ноги, легкие и голова продолжают работать, однако планирует взять перерыв до конца года.
В отдельном интервью другому британскому СМИ актёр рассказал, что его хотят привлечь к роли Гэндальфа в будущих фильмах и в шутку призвал поторопиться с написанием сценариев.
«
"Мне сказали, что будут ещё фильмы, и там будет Гэндальф, и они надеются, что его сыграю я. Когда? Не знаю. Что за сценарий? Он ещё не написан. Так что им лучше поторопиться!" - сказал он.
Премьера фильма "Властелин колец: Охота на Голлума" запланирована на 2026 год.
Кинотрилогия Питера Джексона по "Властелину колец", вышедшая в 2001-2003 годах, стала одной из самых успешных в истории кино и собрала почти 3 миллиарда долларов. Еще около 3 миллиардов долларов принесли три фильма Джексона, снятые по повести "Хоббит" и вышедшие в 2012-2014 годах.
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