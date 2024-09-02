https://ria.ru/20240902/makkellen-1970025102.html

Иэн Маккеллен заявил, что может вернуться к роли Гэндальфа

Иэн Маккеллен заявил, что может вернуться к роли Гэндальфа - РИА Новости, 02.09.2024

Иэн Маккеллен заявил, что может вернуться к роли Гэндальфа

Британский актёр театра и кино Иэн Маккеллен, сыгравший волшебника Гэндальфа в кинофраншизах "Властелин Колец" и "Хоббит", заявил, что не собирается завершать... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T16:13

2024-09-02T16:13

2024-09-02T16:13

шоубиз

иэн маккеллен

питер джексон

в мире

культура

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101541/51/1015415195_0:0:3232:1818_1920x0_80_0_0_25ace67252c8588b330d3c0cfe87571d.jpg

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Британский актёр театра и кино Иэн Маккеллен, сыгравший волшебника Гэндальфа в кинофраншизах "Властелин Колец" и "Хоббит", заявил, что не собирается завершать карьеру после падения со сцены в июне и может вновь вернуться к роли в спин-оффе "Властелин колец: Охота на Голлума". Маккеллен был госпитализирован 18 июня после падения со сцены во время спектакля в лондонском театре. После этого 85-летний актер заявил, что решил по совету врачей отказаться от участия в июльском театральном туре, а позднее рассказал, что боится выходить из дома из-за полученных травм. В результате падения он повредил запястье и шею. "Я не позволю никому другому надеть остроконечную шляпу и бороду, если это будет зависеть от меня", - сказал актёр в интервью британскому СМИ. Маккеллен заявил, что намерен играть, пока ноги, легкие и голова продолжают работать, однако планирует взять перерыв до конца года. В отдельном интервью другому британскому СМИ актёр рассказал, что его хотят привлечь к роли Гэндальфа в будущих фильмах и в шутку призвал поторопиться с написанием сценариев. "Мне сказали, что будут ещё фильмы, и там будет Гэндальф, и они надеются, что его сыграю я. Когда? Не знаю. Что за сценарий? Он ещё не написан. Так что им лучше поторопиться!" - сказал он. Премьера фильма "Властелин колец: Охота на Голлума" запланирована на 2026 год. Кинотрилогия Питера Джексона по "Властелину колец", вышедшая в 2001-2003 годах, стала одной из самых успешных в истории кино и собрала почти 3 миллиарда долларов. Еще около 3 миллиардов долларов принесли три фильма Джексона, снятые по повести "Хоббит" и вышедшие в 2012-2014 годах.

https://ria.ru/20240827/oasis-1968681250.html

https://ria.ru/20240822/akter-1967858805.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иэн маккеллен, питер джексон, в мире, культура, великобритания