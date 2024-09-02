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Лукашенко рассказал, почему у него нет мобильного телефона - РИА Новости, 02.09.2024
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14:37 02.09.2024 (обновлено: 14:38 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/lukashenko-1969990097.html
Лукашенко рассказал, почему у него нет мобильного телефона
Лукашенко рассказал, почему у него нет мобильного телефона - РИА Новости, 02.09.2024
Лукашенко рассказал, почему у него нет мобильного телефона
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что чувствует себя неудобно, когда его хвалят. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:37
2024-09-02T14:38
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 2 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что чувствует себя неудобно, когда его хвалят. "Надо спокойно воспринимать эту действительность. Пусть лучше обо мне хорошо скажут, когда я не буду президентом. Это будет хорошо. А когда ты во власти, начинают тебя захваливать твои подчиненные - я неудобно себя чувствую, даже если понимаю, что этого заслуживаю", - приводит пресс-служба Лукашенко его слова, которые он произнес на мероприятии "Открытый микрофон с президентом" в Витебском государственном университете. Он также ответил на вопрос, есть ли у него мобильный телефон. "Нет и никогда не было. По многим причинам. Во-первых, мне это не нужно. Для того чтобы переговорить (я очень редко по мобильному телефону разговариваю), у меня есть Служба безопасности. У нее и правительственная связь, и телефоны все. Надо - они мне доложат, я переговорю", - сказал президент Белоруссии. Лукашенко также призвал аккуратно относиться к истории, потому что ее часто "делают" под тот момент, кода жили те или иные лидеры и руководители государств. "То, от чего я пытаюсь уберечь наше поколение. Особенно интеллигенцию. Поэтому я интеллигенцию никогда не захваливаю, не глажу, деньгами не прельщаю. Ни в коем случае", - отметил глава государства. Студенты задали президенту Белоруссии вопрос, как в современном мире в политике отличить правду от лжи. Лукашенко отметил, что в политике много лжи или как минимум определенного замалчивания. Однако белорусский лидер заявил, что старается быть максимально искренним в своих высказываниях. "Я сторонник искренней политики. Извините за нескромность, но политиков практически нет таких", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969454522.html
https://ria.ru/20240707/lukashenko-1957951628.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, почему у него нет мобильного телефона

Лукашенко рассказал, что мобильного телефона у него нет по многим причинам

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 2 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что чувствует себя неудобно, когда его хвалят.
«
"Надо спокойно воспринимать эту действительность. Пусть лучше обо мне хорошо скажут, когда я не буду президентом. Это будет хорошо. А когда ты во власти, начинают тебя захваливать твои подчиненные - я неудобно себя чувствую, даже если понимаю, что этого заслуживаю", - приводит пресс-служба Лукашенко его слова, которые он произнес на мероприятии "Открытый микрофон с президентом" в Витебском государственном университете.
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Он также ответил на вопрос, есть ли у него мобильный телефон. "Нет и никогда не было. По многим причинам. Во-первых, мне это не нужно. Для того чтобы переговорить (я очень редко по мобильному телефону разговариваю), у меня есть Служба безопасности. У нее и правительственная связь, и телефоны все. Надо - они мне доложат, я переговорю", - сказал президент Белоруссии.
Лукашенко также призвал аккуратно относиться к истории, потому что ее часто "делают" под тот момент, кода жили те или иные лидеры и руководители государств. "То, от чего я пытаюсь уберечь наше поколение. Особенно интеллигенцию. Поэтому я интеллигенцию никогда не захваливаю, не глажу, деньгами не прельщаю. Ни в коем случае", - отметил глава государства.
Студенты задали президенту Белоруссии вопрос, как в современном мире в политике отличить правду от лжи. Лукашенко отметил, что в политике много лжи или как минимум определенного замалчивания. Однако белорусский лидер заявил, что старается быть максимально искренним в своих высказываниях. "Я сторонник искренней политики. Извините за нескромность, но политиков практически нет таких", - сказал глава государства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Лукашенко рассказал, как восстановиться после тяжелой рабочей недели
7 июля, 00:07
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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