https://ria.ru/20240902/lukashenko-1969990097.html

Лукашенко рассказал, почему у него нет мобильного телефона

Лукашенко рассказал, почему у него нет мобильного телефона - РИА Новости, 02.09.2024

Лукашенко рассказал, почему у него нет мобильного телефона

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что чувствует себя неудобно, когда его хвалят. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T14:37

2024-09-02T14:37

2024-09-02T14:38

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 2 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что чувствует себя неудобно, когда его хвалят. "Надо спокойно воспринимать эту действительность. Пусть лучше обо мне хорошо скажут, когда я не буду президентом. Это будет хорошо. А когда ты во власти, начинают тебя захваливать твои подчиненные - я неудобно себя чувствую, даже если понимаю, что этого заслуживаю", - приводит пресс-служба Лукашенко его слова, которые он произнес на мероприятии "Открытый микрофон с президентом" в Витебском государственном университете. Он также ответил на вопрос, есть ли у него мобильный телефон. "Нет и никогда не было. По многим причинам. Во-первых, мне это не нужно. Для того чтобы переговорить (я очень редко по мобильному телефону разговариваю), у меня есть Служба безопасности. У нее и правительственная связь, и телефоны все. Надо - они мне доложат, я переговорю", - сказал президент Белоруссии. Лукашенко также призвал аккуратно относиться к истории, потому что ее часто "делают" под тот момент, кода жили те или иные лидеры и руководители государств. "То, от чего я пытаюсь уберечь наше поколение. Особенно интеллигенцию. Поэтому я интеллигенцию никогда не захваливаю, не глажу, деньгами не прельщаю. Ни в коем случае", - отметил глава государства. Студенты задали президенту Белоруссии вопрос, как в современном мире в политике отличить правду от лжи. Лукашенко отметил, что в политике много лжи или как минимум определенного замалчивания. Однако белорусский лидер заявил, что старается быть максимально искренним в своих высказываниях. "Я сторонник искренней политики. Извините за нескромность, но политиков практически нет таких", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969454522.html

https://ria.ru/20240707/lukashenko-1957951628.html

белоруссия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, александр лукашенко