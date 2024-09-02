https://ria.ru/20240902/lukashenko-1969989359.html

Лукашенко рассказал, что переболел COVID-19

Лукашенко рассказал, что переболел COVID-19 - РИА Новости, 02.09.2024

Лукашенко рассказал, что переболел COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел COVID-19. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T14:34

2024-09-02T14:34

2024-09-02T14:34

в мире

здоровье - общество

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 2 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел COVID-19. Белорусский лидер напомнил, что в 2020 году в период пандемии коронавируса Белоруссия пошла по своему пути, не вводила локдаун и не раздавая "вертолетные деньги". "То, что такие, как мы, Беларусь, где зависимы и от ресурсов, сырья, от рынков, хотели просто развалить, разрушить и куда-то присоединить, - это факт", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба на сайте. Он напомнил, как своим решением запретил минздраву закрывать организации и предприятия, потребовав в первую очередь заниматься своей главной обязанностью - лечить людей. "А университеты буду закрывать я или кто-то по моему поручению. Откровенно был такой жесткий в этом ключе разговор (с министром здравоохранения - ред.). И все это проанализировав, переболев этим всем… Надо терпение, не надо здесь спешить. Единственная в мире страна - мы пошли своим путем. Ничего не закрывая, мы лечили людей, спасали. Я сам ходил по этим реанимациям. Где только я ни был. И вирус этот так называемый подхватил, переболел", - вспомнил глава государства. По мнению Лукашенко, истинный корень болезни часто кроется именно в голове. "Болезнь - это не в сердце, не легкие, не печень. Они подвержены заболеванию. Вот здесь прежде всего болезнь - надо мозги лечить. Тогда меньше будем болеть. Терапия, педиатрия и прочее - это опыт, это здания. Вот чем традиционная китайская медицина сильна: не топор и скальпель, а именно психология, травы, еще что-то, питание, воздух, вода и так далее, о чем я вам говорил. Вот это важно. А остальные манипуляции, без которых, конечно, не обойтись, вот там врачи. Они чудеса сейчас научились творить - наши белорусские врачи", - сказал Лукашенко. Ранее он сообщил, что не вакцинировался против COVID-19.

https://ria.ru/20240311/covid-19-1932222657.html

https://ria.ru/20240707/lukashenko-1957951628.html

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в мире, здоровье - общество, белоруссия, александр лукашенко