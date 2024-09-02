https://ria.ru/20240902/logopedy-1969961397.html
Школьник из Кызыла попросил Путина направить в регион логопедов
Школьник из Кызыла попросил Путина направить в регион логопедов - РИА Новости, 02.09.2024
Школьник из Кызыла попросил Путина направить в регион логопедов
Школьник из Кызыла в Республике Тыва на открытом уроке "Разговор о важном" с президентом РФ Владимиром Путиным попросил его направить в регион... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:44
2024-09-02T12:44
2024-09-02T12:44
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кызыл
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владимир путин
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Школьник из Кызыла в Республике Тыва на открытом уроке "Разговор о важном" с президентом РФ Владимиром Путиным попросил его направить в регион логопедов-дефектологов из других областей РФ, так как в республике острая нехватка профильных специалистов. В понедельник Владимир Путин провел открытый урок "Разговор о важном" с учащимися в кызылской школе №20. "В республике наблюдается острый дефицит узких специалистов, таких как логопеды-дефектологи. Для меня этот вопрос наиболее острый, потому что в моей семье есть младшая сестра. По состоянию здоровья её не берут ни в обычную школу, и ни в коррекционную, потому что для обычной она не имеет речи, а для коррекционной с умственным развитием все нормально. Хочу предложить направить в Тыву специалистов дефектологов по типу как в программе "Земский доктор" или "Земский учитель", - сказал школьник Путину. Президент отметил, что обратит внимание на это предложение переговорит с министром просвещения Сергеем Кравцовым на эту тему.
https://ria.ru/20240902/putin-1969950746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, кызыл, республика тыва, владимир путин, сергей кравцов
Общество, Россия, Кызыл, Республика Тыва, Владимир Путин, Сергей Кравцов
Школьник из Кызыла попросил Путина направить в регион логопедов
Школьник из Кызыла попросил Путина направить в регион логопедов-дефектологов
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Школьник из Кызыла в Республике Тыва на открытом уроке "Разговор о важном" с президентом РФ Владимиром Путиным попросил его направить в регион логопедов-дефектологов из других областей РФ, так как в республике острая нехватка профильных специалистов.
В понедельник Владимир Путин провел открытый урок "Разговор о важном" с учащимися в кызылской школе №20.
"В республике наблюдается острый дефицит узких специалистов, таких как логопеды-дефектологи. Для меня этот вопрос наиболее острый, потому что в моей семье есть младшая сестра. По состоянию здоровья её не берут ни в обычную школу, и ни в коррекционную, потому что для обычной она не имеет речи, а для коррекционной с умственным развитием все нормально. Хочу предложить направить в Тыву специалистов дефектологов по типу как в программе "Земский доктор" или "Земский учитель", - сказал школьник Путину.
Президент отметил, что обратит внимание на это предложение переговорит с министром просвещения Сергеем Кравцовым
на эту тему.