https://ria.ru/20240902/livan-1970068542.html
Армия Израиля обнаружила около тридцати снарядов, выпущенных из Ливана
Армия Израиля обнаружила около тридцати снарядов, выпущенных из Ливана - РИА Новости, 02.09.2024
Армия Израиля обнаружила около тридцати снарядов, выпущенных из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила около тридцати снарядов, выпущенных с территории Ливана по району Галилеи на севере Израиля, сообщила в понедельник... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T18:25
2024-09-02T18:25
2024-09-02T18:25
в мире
израиль
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/04/1963945854_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c34c064d3d33397d704ddad2585b733c.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила около тридцати снарядов, выпущенных с территории Ливана по району Галилеи на севере Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба армии. "После сирены воздушной тревоги, прозвучавшей некоторое время назад в районе Западной Галилеи, было обнаружено около тридцати снарядов, выпущенных из Ливана", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ. В армейской пресс-службе также добавили, что сообщений о пострадавших не поступало. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240829/izrail-1969181022.html
израиль
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/04/1963945854_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_6c999e176663c7552d4f1830f3c3f80f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля обнаружила около тридцати снарядов, выпущенных из Ливана
ЦАХАЛ обнаружил около тридцати снарядов, выпущенных из Ливана по району Галилеи
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила около тридцати снарядов, выпущенных с территории Ливана по району Галилеи на севере Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба армии.
"После сирены воздушной тревоги, прозвучавшей некоторое время назад в районе Западной Галилеи, было обнаружено около тридцати снарядов, выпущенных из Ливана", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
В армейской пресс-службе также добавили, что сообщений о пострадавших не поступало.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.