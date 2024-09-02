https://ria.ru/20240902/livan-1970068542.html

Армия Израиля обнаружила около тридцати снарядов, выпущенных из Ливана

Армия Израиля обнаружила около тридцати снарядов, выпущенных из Ливана - РИА Новости, 02.09.2024

Армия Израиля обнаружила около тридцати снарядов, выпущенных из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила около тридцати снарядов, выпущенных с территории Ливана по району Галилеи на севере Израиля, сообщила в понедельник... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T18:25

2024-09-02T18:25

2024-09-02T18:25

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израиль

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила около тридцати снарядов, выпущенных с территории Ливана по району Галилеи на севере Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба армии. "После сирены воздушной тревоги, прозвучавшей некоторое время назад в районе Западной Галилеи, было обнаружено около тридцати снарядов, выпущенных из Ливана", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ. В армейской пресс-службе также добавили, что сообщений о пострадавших не поступало. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240829/izrail-1969181022.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году