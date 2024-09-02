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Бабушкина поучаствовала в линейке в школе Свердловской области - РИА Новости, 02.09.2024
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Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
14:36 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/lineyka-1969989665.html
Бабушкина поучаствовала в линейке в школе Свердловской области
Бабушкина поучаствовала в линейке в школе Свердловской области - РИА Новости, 02.09.2024
Бабушкина поучаствовала в линейке в школе Свердловской области
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина посетила МОУ СОШ №1 и местный политехникум в Богдановиче, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:36
2024-09-02T14:36
свердловская область
школы
ремонт
день знаний в россии
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина посетила МОУ СОШ №1 и местный политехникум в Богдановиче, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.  Глава регионального парламента вместе с мэром города Олегом Нейфельдом и председателем Думы городского округа Юрием Гринбергом осмотрела стадион для учеников, построенный ко Дню знаний, а также оценила преобразившееся после ремонта здание школы и благоустроенную пришкольную территорию после выполненных работ.   Выступая перед учениками общеобразовательного учебного заведения на торжественной линейке, Бабушкина пожелала детям, чтобы им нравилось учиться в школе и чтобы они считали своих педагогов настоящими наставниками. "Сегодня уделяется большое внимание системе образования. Президент нашей страны очень четко сказал, что необходима цифровизация основных отраслей экономики, достижение технологического суверенитета. Для этого нужны профессионалы. Профессионалы – это те, кто выходит из школы хорошо подготовленным уже на первом этапе", – приводит пресс-служба слова Бабушкиной. Он также поздравила их с началом нового учебного года. "Всегда оставайтесь такими же красивыми и активными! А педагогам желаю здоровья, и чтобы ваши ученики были благодарными, а родители помогали вам в воспитании детей! Успехов, всего самого наилучшего!" - сказала она. Председатель Законодательного Собрания выразила уверенность, что новые объекты дадут детям возможность более активно приобщаться к спорту и здоровому образу жизни. В пресс-службе напомнили, что ранее ученики данной школы установили скамейку в форме сердца. На этот проект школьникам выделили грант. Кроме того, важным событием стала закладка "Капсулы времени" с посланием студентам 2044 года, состоявшаяся в Богдановичском политехникуме. Бабушкина отметила значимость акции для будущих поколений. "В быстро меняющемся мире важно, чтобы образование было качественным. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин в своем послании к Федеральному Собранию обозначил главные задачи, которые необходимо решать. Это улучшение демографии, поддержка многодетных семей, цифровая экономика и технологическая независимость. Те задачи, которые поставлены, нужно выполнять. И от устремления молодых людей, от их успехов, от их желания чего-то достичь, зависит многое. И, конечно, во многом образование студентов и школьников зависит от педагогов, от того, как будет построен учебный год, от качества образования", — сказала она.
https://ria.ru/20240902/ekaterinburg-1969956944.html
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школы, ремонт, день знаний в россии
Свердловская область , Школы, Ремонт, День знаний в России

Бабушкина поучаствовала в линейке в школе Свердловской области

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Свердловской областиПредседатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина посетила МОУ СОШ №1 и местный политехникум в Богдановиче
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина посетила МОУ СОШ №1 и местный политехникум в Богдановиче - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Свердловской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина посетила МОУ СОШ №1 и местный политехникум в Богдановиче, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания. 
Глава регионального парламента вместе с мэром города Олегом Нейфельдом и председателем Думы городского округа Юрием Гринбергом осмотрела стадион для учеников, построенный ко Дню знаний, а также оценила преобразившееся после ремонта здание школы и благоустроенную пришкольную территорию после выполненных работ.  
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Выступая перед учениками общеобразовательного учебного заведения на торжественной линейке, Бабушкина пожелала детям, чтобы им нравилось учиться в школе и чтобы они считали своих педагогов настоящими наставниками.
"Сегодня уделяется большое внимание системе образования. Президент нашей страны очень четко сказал, что необходима цифровизация основных отраслей экономики, достижение технологического суверенитета. Для этого нужны профессионалы. Профессионалы – это те, кто выходит из школы хорошо подготовленным уже на первом этапе", – приводит пресс-служба слова Бабушкиной.
Он также поздравила их с началом нового учебного года.
"Всегда оставайтесь такими же красивыми и активными! А педагогам желаю здоровья, и чтобы ваши ученики были благодарными, а родители помогали вам в воспитании детей! Успехов, всего самого наилучшего!" - сказала она.
Председатель Законодательного Собрания выразила уверенность, что новые объекты дадут детям возможность более активно приобщаться к спорту и здоровому образу жизни.
В пресс-службе напомнили, что ранее ученики данной школы установили скамейку в форме сердца. На этот проект школьникам выделили грант.
Кроме того, важным событием стала закладка "Капсулы времени" с посланием студентам 2044 года, состоявшаяся в Богдановичском политехникуме. Бабушкина отметила значимость акции для будущих поколений.
"В быстро меняющемся мире важно, чтобы образование было качественным. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин в своем послании к Федеральному Собранию обозначил главные задачи, которые необходимо решать. Это улучшение демографии, поддержка многодетных семей, цифровая экономика и технологическая независимость. Те задачи, которые поставлены, нужно выполнять. И от устремления молодых людей, от их успехов, от их желания чего-то достичь, зависит многое. И, конечно, во многом образование студентов и школьников зависит от педагогов, от того, как будет построен учебный год, от качества образования", — сказала она.
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