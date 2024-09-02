https://ria.ru/20240902/linetski-1970059404.html
Линейки в московских школах провели внутри зданий
Линейки в московских школах провели внутри зданий - РИА Новости, 02.09.2024
Линейки в московских школах провели внутри зданий
Столичные власти в этом году приняли решение провести линейки в честь начала учебного года внутри здания и без родителей для обеспечения безопасности, сообщила... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T17:45
2024-09-02T17:45
2024-09-02T17:46
общество
москва
ольга ярославская
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969916996_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_62f6eb8695c2685f76546b717d09238c.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Столичные власти в этом году приняли решение провести линейки в честь начала учебного года внутри здания и без родителей для обеспечения безопасности, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. "В этом году столичными властями было принято решение проводить линейки в честь начала учебного года внутри здания, не допуская родителей. В ряде школ торжественное мероприятие провели только для учеников 1-х и 11-х классов. Связано это с обеспечением безопасности учащихся", - написала Ярославская в своем Telegram-канале. По ее мнению, это абсолютно адекватные меры безопасности в текущих условиях. "Каждый из нас прекрасно понимает, насколько сегодня опасно организовывать массовые мероприятия. Рисковать жизнью и здоровьем детей недопустимо", - подчеркнула уполномоченный.
https://ria.ru/20240812/zapret-1965582173.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969916996_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cc23a136b995f0c71289780f62f0f63c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, ольга ярославская, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Москва, Ольга Ярославская, Социальный навигатор, СН_Образование
Линейки в московских школах провели внутри зданий
Линейки в московских школах провели внутри зданий для обеспечения безопасности