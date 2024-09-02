https://ria.ru/20240902/linetski-1970059404.html

Линейки в московских школах провели внутри зданий

Линейки в московских школах провели внутри зданий - РИА Новости, 02.09.2024

Линейки в московских школах провели внутри зданий

Столичные власти в этом году приняли решение провести линейки в честь начала учебного года внутри здания и без родителей для обеспечения безопасности, сообщила... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T17:45

2024-09-02T17:45

2024-09-02T17:46

общество

москва

ольга ярославская

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Столичные власти в этом году приняли решение провести линейки в честь начала учебного года внутри здания и без родителей для обеспечения безопасности, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. "В этом году столичными властями было принято решение проводить линейки в честь начала учебного года внутри здания, не допуская родителей. В ряде школ торжественное мероприятие провели только для учеников 1-х и 11-х классов. Связано это с обеспечением безопасности учащихся", - написала Ярославская в своем Telegram-канале. По ее мнению, это абсолютно адекватные меры безопасности в текущих условиях. "Каждый из нас прекрасно понимает, насколько сегодня опасно организовывать массовые мероприятия. Рисковать жизнью и здоровьем детей недопустимо", - подчеркнула уполномоченный.

https://ria.ru/20240812/zapret-1965582173.html

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общество, москва, ольга ярославская, социальный навигатор, сн_образование