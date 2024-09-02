Эколог назвал причину гибели леопарда Терека в Кавказском заповеднике
Эколог: толпа людей и длина сетки могли стать причиной гибели леопарда Терека
Леопард на дереве . Архивное фото
СОЧИ, 2 сен – РИА Новости. Большое число людей во время выпуска леопарда Терека и недостаточная длина защитной сетки, так называемого коридора, по пути которого в дикую природу выпускается хищник, могли стать причиной его гибели в Кавказском заповеднике, считает заслуженный эколог России, сопредседатель межрегиональной общественной организации "Экспертный совет по заповедному делу" Всеволод Степаницкий.
Ранее в прокуратуре Краснодарского края РИА Новости сообщили, что начали проверку после гибели редкого переднеазиатского леопарда – воспитанника Центра восстановления диких кошек в Сочи, место ЧП еще уточняется. Запросы к министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову с требованием объяснить произошедшее, также составили экологи "Экспертного совета по заповедному делу", некоторые из них считают, что выпуск леопарда производился с нарушениями, одно из самых предполагаемых – большое число людей на площадке. Именно по этой причине, говорит Степаницкий, был похожий инцидент при выпуске других леопардов в 2022 году, когда зверь сделал выпад в сторону прессы, собравшейся в открытом кузове грузовика недалеко от сетки.
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"Было присутствие многочисленных сторонних лиц, как и в этот раз, почетные гости, журналисты, которые ни в коем случае не способствуют обеспечению безопасности участников мероприятия", - рассказал РИА Новости Степаницкий.
Недостаточная длина защитной сетки - коридора, по которому выпускают леопарда, также могла стать причиной гибели хищника. "Длина этой сетки должна препятствовать обходу ее леопардом, все эти вещи немыслимы без консультации со специалистами. Тем не менее, в этот раз совершенно очевидно, что длина защитной сетки была недостаточна и зверь сумел ее обойти", - сказал Степаницкий.
Дополнительными причинами, которые могли способствовать трагедии, могли стать - стресс леопарда, неправильное оборудование точки выпуска, и другие обстоятельства, заключил Степаницкий.
До середины ХХ века переднеазиатский леопард был широко распространен на российском Кавказе и занимал практически все горные территории. К 1950-м годам его численность резко сократилась, а во многих районах популяция была уничтожена. В 2007 году был создан "Центр восстановления леопарда на Кавказе". В 2009 году в центр привезли четырех леопардов из Туркмении и Ирана. Специалистам центра удалось впервые в мире в условиях неволи сформировать пару, получить потомство и подготовить котят к выпуску в дикую природу.