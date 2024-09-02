https://ria.ru/20240902/ldpr-1969875733.html

ЛДПР направила в кабмин проект об увеличении пособия по уходу за ребенком

ЛДПР направила в кабмин проект об увеличении пособия по уходу за ребенком - РИА Новости, 02.09.2024

ЛДПР направила в кабмин проект об увеличении пособия по уходу за ребенком

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР во главе с её лидером Леонидом Слуцким направили на отзыв в правительство РФ проект об увеличении пособия по уходу за ребенком... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T03:13

2024-09-02T03:13

2024-09-02T03:13

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леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы от партии ЛДПР во главе с её лидером Леонидом Слуцким направили на отзыв в правительство РФ проект об увеличении пособия по уходу за ребенком до полутора лет, сообщила пресс-служба партии. "В ЛДПР настаивают установить минимальное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет в размере, равном 100% от прожиточного минимума для детей в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы Кроме того, депутаты Госдумы предложили увеличить пособие по уходу за ребёнком до 60% от среднего заработка родителя. По мнению авторов проекта, это позволит повысить уровень жизни молодых семей и станет хорошим подспорьем для семей с детьми. В настоящее время, по словам депутатов, при выходе в декрет женщина может рассчитывать лишь на 40% от своего прежнего среднего заработка, при этом минимальное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет сегодня составляет 9 227 рублей, что не соответствует уровню прожиточного минимума для детей во многих регионах и не отвечает реальным потребностям семей. Авторы законопроекта отмечают, что в некоторых случаях даже при выплате в 60% от заработка размер пособия всё равно может оказаться крайне низким. "Реальная зарплата в России 30-60 тысяч, поэтому мамы в декрете получают всего 15-25 тысяч. Как можно выжить на такие деньги, особенно если женщина – мать-одиночка или только что закончила учебу? В таких условиях разговоры об ипотеке и автомобилях выглядят абсурдно. Необходимо повышать благополучие российских семей. Мы будем бороться за эти изменения в осеннюю сессию", – сказал Слуцкий, слова которого приводит пресс-служба ЛДПР. Председатель ЛДПР добавил, что для повышения уровня демографии необходимо создать условия для семей с детьми.

https://ria.ru/20240822/udmurtiya-1967864372.html

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россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, общество