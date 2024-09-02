https://ria.ru/20240902/lavrov-1970052855.html

На Западе всегда стремились развалить Россию, заявил Лавров

На Западе всегда стремились развалить Россию, заявил Лавров - РИА Новости, 02.09.2024

На Западе всегда стремились развалить Россию, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в западных странах всегда стремились развалить Россию. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T17:21

2024-09-02T17:21

2024-09-02T17:21

россия

европа

сергей лавров

запад

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в западных странах всегда стремились развалить Россию. "Острие направлено, на данном этапе, против России. Как сказал президент в феврале в послании Федеральному собранию, вместо России им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить все что угодно. Ну, в общем ради этого собрали коалицию из порядка 50 стран для того, чтобы Россию, в том числе, попытаться расчленить. Этим занимались и Наполеон, и Гитлер, который поставил под ружье практически всю Европу, и не только немцы творили зверства. Ясно, что суть политика Запада по отношению к нашей стране всегда заключалась в том, что мы слишком сильны и самостоятельны, надо что-то с этим сделать, желательно развалить", - сказал в понедельник Лавров. "История повторяется. Сегодня 50 стран собраны против России. Тоже под нацистскими знаменами, учитывая суть режима Зеленского и не только суть, а даже шевроны и знамена, которые носят бойцы так называемой украинской армии", - добавил министр.

https://ria.ru/20240902/lavrov-1969913612.html

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россия, европа, сергей лавров, запад, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)