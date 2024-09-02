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На Западе всегда стремились развалить Россию, заявил Лавров - РИА Новости, 02.09.2024
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17:21 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/lavrov-1970052855.html
На Западе всегда стремились развалить Россию, заявил Лавров
На Западе всегда стремились развалить Россию, заявил Лавров - РИА Новости, 02.09.2024
На Западе всегда стремились развалить Россию, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в западных странах всегда стремились развалить Россию. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T17:21
2024-09-02T17:21
россия
европа
сергей лавров
запад
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в западных странах всегда стремились развалить Россию. "Острие направлено, на данном этапе, против России. Как сказал президент в феврале в послании Федеральному собранию, вместо России им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить все что угодно. Ну, в общем ради этого собрали коалицию из порядка 50 стран для того, чтобы Россию, в том числе, попытаться расчленить. Этим занимались и Наполеон, и Гитлер, который поставил под ружье практически всю Европу, и не только немцы творили зверства. Ясно, что суть политика Запада по отношению к нашей стране всегда заключалась в том, что мы слишком сильны и самостоятельны, надо что-то с этим сделать, желательно развалить", - сказал в понедельник Лавров. "История повторяется. Сегодня 50 стран собраны против России. Тоже под нацистскими знаменами, учитывая суть режима Зеленского и не только суть, а даже шевроны и знамена, которые носят бойцы так называемой украинской армии", - добавил министр.
https://ria.ru/20240902/lavrov-1969913612.html
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россия, европа, сергей лавров, запад, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Европа, Сергей Лавров, Запад, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
На Западе всегда стремились развалить Россию, заявил Лавров

Лавров: политикой стран Запада всегда было стремление развалить Россию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в западных странах всегда стремились развалить Россию.
"Острие направлено, на данном этапе, против России. Как сказал президент в феврале в послании Федеральному собранию, вместо России им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить все что угодно. Ну, в общем ради этого собрали коалицию из порядка 50 стран для того, чтобы Россию, в том числе, попытаться расчленить. Этим занимались и Наполеон, и Гитлер, который поставил под ружье практически всю Европу, и не только немцы творили зверства. Ясно, что суть политика Запада по отношению к нашей стране всегда заключалась в том, что мы слишком сильны и самостоятельны, надо что-то с этим сделать, желательно развалить", - сказал в понедельник Лавров.
"История повторяется. Сегодня 50 стран собраны против России. Тоже под нацистскими знаменами, учитывая суть режима Зеленского и не только суть, а даже шевроны и знамена, которые носят бойцы так называемой украинской армии", - добавил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Страны Запада должны считаться с интересами России, заявил Лавров
Вчера, 10:51
 
РоссияЕвропаСергей ЛавровЗападВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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