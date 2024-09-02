https://ria.ru/20240902/lavrov-1969960495.html
Россия и Иран скоро завершат подготовку нового договора, заявил Лавров
Россия и Иран скоро завершат подготовку нового договора, заявил Лавров - РИА Новости, 02.09.2024
Россия и Иран скоро завершат подготовку нового договора, заявил Лавров
Москва и Тегеран в "самое ближайшее время" завершат подготовку нового всеобъемлющего договора, остались лишь технические детали, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:41
2024-09-02T12:41
2024-09-02T12:41
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Москва и Тегеран в "самое ближайшее время" завершат подготовку нового всеобъемлющего договора, остались лишь технические детали, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В самое ближайшее время мы должны завершить окончательную подготовку, там остались технические детали, нового межгосударственного договора о всеобъемлющем партнерстве между Россией и Ираном", - сказал Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО. По его словам, договор станет символическим шагом в отношениях России с новым руководством Ирана.
https://ria.ru/20240626/iran-1955481840.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, тегеран (город), сергей лавров, мгимо, иран
В мире, Россия, Москва, Тегеран (город), Сергей Лавров, МГИМО, Иран
Россия и Иран скоро завершат подготовку нового договора, заявил Лавров
Лавров: Россия и Иран скоро завершат подготовку всеобъемлющего договора