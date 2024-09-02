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Россия и Иран скоро завершат подготовку нового договора, заявил Лавров - РИА Новости, 02.09.2024
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12:41 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/lavrov-1969960495.html
Россия и Иран скоро завершат подготовку нового договора, заявил Лавров
Россия и Иран скоро завершат подготовку нового договора, заявил Лавров - РИА Новости, 02.09.2024
Россия и Иран скоро завершат подготовку нового договора, заявил Лавров
Москва и Тегеран в "самое ближайшее время" завершат подготовку нового всеобъемлющего договора, остались лишь технические детали, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:41
2024-09-02T12:41
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тегеран (город)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Москва и Тегеран в "самое ближайшее время" завершат подготовку нового всеобъемлющего договора, остались лишь технические детали, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В самое ближайшее время мы должны завершить окончательную подготовку, там остались технические детали, нового межгосударственного договора о всеобъемлющем партнерстве между Россией и Ираном", - сказал Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО. По его словам, договор станет символическим шагом в отношениях России с новым руководством Ирана.
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в мире, россия, москва, тегеран (город), сергей лавров, мгимо, иран
В мире, Россия, Москва, Тегеран (город), Сергей Лавров, МГИМО, Иран
Россия и Иран скоро завершат подготовку нового договора, заявил Лавров

Лавров: Россия и Иран скоро завершат подготовку всеобъемлющего договора

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Москва и Тегеран в "самое ближайшее время" завершат подготовку нового всеобъемлющего договора, остались лишь технические детали, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В самое ближайшее время мы должны завершить окончательную подготовку, там остались технические детали, нового межгосударственного договора о всеобъемлющем партнерстве между Россией и Ираном", - сказал Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
По его словам, договор станет символическим шагом в отношениях России с новым руководством Ирана.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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В миреРоссияМоскваТегеран (город)Сергей ЛавровМГИМОИран
 
 
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