https://ria.ru/20240902/lavrov-1969958991.html

Лавров рассказал студентам, где и как проводит выходные

Лавров рассказал студентам, где и как проводит выходные - РИА Новости, 02.09.2024

Лавров рассказал студентам, где и как проводит выходные

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что приезжает на работу и в субботу, и в воскресенье. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T12:36

2024-09-02T12:36

2024-09-02T12:36

россия

горный алтай

сергей лавров

мгимо

общество

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что приезжает на работу и в субботу, и в воскресенье. "Что касается рабочего дня, то если в 10 часов уложусь - это хорошо. Но бывает и 12 часов, бывает и больше. В субботу приезжаю на работу на полдня, в воскресенье тоже на полдня, после того как позанимаюсь спортом", - рассказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО. Министр поделился, что предпочитает отдыхать на просторах России - любит Сибирь и Горный Алтай. "Около 25 лет сплавляюсь с друзьями по реке Катунь. Но в последнее время у нас все это как-то немножко подвисло - у кого-то болячки какие-то появились. Так что нужно здоровьем заниматься", - сказал министр.

https://ria.ru/20240729/zakonoproekt-1962577446.html

россия

горный алтай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, горный алтай, сергей лавров, мгимо, общество