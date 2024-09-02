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Лавров рассказал студентам, где и как проводит выходные - РИА Новости, 02.09.2024
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12:36 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/lavrov-1969958991.html
Лавров рассказал студентам, где и как проводит выходные
Лавров рассказал студентам, где и как проводит выходные - РИА Новости, 02.09.2024
Лавров рассказал студентам, где и как проводит выходные
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что приезжает на работу и в субботу, и в воскресенье. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:36
2024-09-02T12:36
россия
горный алтай
сергей лавров
мгимо
общество
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что приезжает на работу и в субботу, и в воскресенье. "Что касается рабочего дня, то если в 10 часов уложусь - это хорошо. Но бывает и 12 часов, бывает и больше. В субботу приезжаю на работу на полдня, в воскресенье тоже на полдня, после того как позанимаюсь спортом", - рассказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО. Министр поделился, что предпочитает отдыхать на просторах России - любит Сибирь и Горный Алтай. "Около 25 лет сплавляюсь с друзьями по реке Катунь. Но в последнее время у нас все это как-то немножко подвисло - у кого-то болячки какие-то появились. Так что нужно здоровьем заниматься", - сказал министр.
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россия, горный алтай, сергей лавров, мгимо, общество
Россия, Горный Алтай, Сергей Лавров, МГИМО, Общество
Лавров рассказал студентам, где и как проводит выходные

Лавров рассказал, что приезжает на работу и в субботу, и в воскресенье

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что приезжает на работу и в субботу, и в воскресенье.
"Что касается рабочего дня, то если в 10 часов уложусь - это хорошо. Но бывает и 12 часов, бывает и больше. В субботу приезжаю на работу на полдня, в воскресенье тоже на полдня, после того как позанимаюсь спортом", - рассказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО.
Министр поделился, что предпочитает отдыхать на просторах России - любит Сибирь и Горный Алтай. "Около 25 лет сплавляюсь с друзьями по реке Катунь. Но в последнее время у нас все это как-то немножко подвисло - у кого-то болячки какие-то появились. Так что нужно здоровьем заниматься", - сказал министр.
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