https://ria.ru/20240902/lavrov-1969958991.html
Лавров рассказал студентам, где и как проводит выходные
Лавров рассказал студентам, где и как проводит выходные - РИА Новости, 02.09.2024
Лавров рассказал студентам, где и как проводит выходные
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что приезжает на работу и в субботу, и в воскресенье. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:36
2024-09-02T12:36
2024-09-02T12:36
россия
горный алтай
сергей лавров
мгимо
общество
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что приезжает на работу и в субботу, и в воскресенье. "Что касается рабочего дня, то если в 10 часов уложусь - это хорошо. Но бывает и 12 часов, бывает и больше. В субботу приезжаю на работу на полдня, в воскресенье тоже на полдня, после того как позанимаюсь спортом", - рассказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО. Министр поделился, что предпочитает отдыхать на просторах России - любит Сибирь и Горный Алтай. "Около 25 лет сплавляюсь с друзьями по реке Катунь. Но в последнее время у нас все это как-то немножко подвисло - у кого-то болячки какие-то появились. Так что нужно здоровьем заниматься", - сказал министр.
https://ria.ru/20240729/zakonoproekt-1962577446.html
россия
горный алтай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, горный алтай, сергей лавров, мгимо, общество
Россия, Горный Алтай, Сергей Лавров, МГИМО, Общество
Лавров рассказал студентам, где и как проводит выходные
Лавров рассказал, что приезжает на работу и в субботу, и в воскресенье