https://ria.ru/20240902/lavrov-1969935278.html

Эрдоган убеждал, что это будет "шаг вперед", заявил Лавров

Эрдоган убеждал, что это будет "шаг вперед", заявил Лавров - РИА Новости, 02.09.2024

Эрдоган убеждал, что это будет "шаг вперед", заявил Лавров

Турция весной пыталась возобновить договорённости о защите морских поставок продовольствия, Россия была к этому готова, заявил министр иностранных дел РФ Сергей РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T11:28

2024-09-02T11:28

2024-09-02T12:11

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Турция весной пыталась возобновить договорённости о защите морских поставок продовольствия, Россия была к этому готова, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Была попытка весной этого года со стороны Турции возобновить в таком видоизмененном виде договоренности о защите поставок продовольствия. Мы были готовы", - сказал он, выступая в МГИМО."Украинцы в последний момент сказали - давайте запишем дополнительно к обязательствам не трогать коммерческие суда, давайте запишем (пункт - ред.) соблюдать безопасность атомных электростанций. Казалось бы не к месту, но мы тоже сказали "Давайте". Нас очень (президент Турции Тайип) Эрдоган убеждал, что это будет шаг вперед. Он играл совершенно искренне и старался быть полезным. Мы согласились, но тут же украинцы, которые сами это предложили, сказали, что нет, это их не устраивает. Видимо, тогда уже были планы у них бомбить атомные электростанции", - заявил министр.

https://ria.ru/20240902/lavrov-1969913612.html

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