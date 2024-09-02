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Эрдоган убеждал, что это будет "шаг вперед", заявил Лавров - РИА Новости, 02.09.2024
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11:28 02.09.2024 (обновлено: 12:11 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/lavrov-1969935278.html
Эрдоган убеждал, что это будет "шаг вперед", заявил Лавров
Эрдоган убеждал, что это будет "шаг вперед", заявил Лавров - РИА Новости, 02.09.2024
Эрдоган убеждал, что это будет "шаг вперед", заявил Лавров
Турция весной пыталась возобновить договорённости о защите морских поставок продовольствия, Россия была к этому готова, заявил министр иностранных дел РФ Сергей РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T11:28
2024-09-02T12:11
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Турция весной пыталась возобновить договорённости о защите морских поставок продовольствия, Россия была к этому готова, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Была попытка весной этого года со стороны Турции возобновить в таком видоизмененном виде договоренности о защите поставок продовольствия. Мы были готовы", - сказал он, выступая в МГИМО."Украинцы в последний момент сказали - давайте запишем дополнительно к обязательствам не трогать коммерческие суда, давайте запишем (пункт - ред.) соблюдать безопасность атомных электростанций. Казалось бы не к месту, но мы тоже сказали "Давайте". Нас очень (президент Турции Тайип) Эрдоган убеждал, что это будет шаг вперед. Он играл совершенно искренне и старался быть полезным. Мы согласились, но тут же украинцы, которые сами это предложили, сказали, что нет, это их не устраивает. Видимо, тогда уже были планы у них бомбить атомные электростанции", - заявил министр.
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киев, украина, россия, сергей лавров, мгимо, турция, в мире, цены на нефть
Киев, Украина, Россия, Сергей Лавров, МГИМО, Турция, В мире, Цены на нефть
Эрдоган убеждал, что это будет "шаг вперед", заявил Лавров

Лавров: Турция хотела договориться о защите поставок продовольствия

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Турция весной пыталась возобновить договорённости о защите морских поставок продовольствия, Россия была к этому готова, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Была попытка весной этого года со стороны Турции возобновить в таком видоизмененном виде договоренности о защите поставок продовольствия. Мы были готовы", - сказал он, выступая в МГИМО.
"Украинцы в последний момент сказали - давайте запишем дополнительно к обязательствам не трогать коммерческие суда, давайте запишем (пункт - ред.) соблюдать безопасность атомных электростанций. Казалось бы не к месту, но мы тоже сказали "Давайте". Нас очень (президент Турции Тайип) Эрдоган убеждал, что это будет шаг вперед. Он играл совершенно искренне и старался быть полезным. Мы согласились, но тут же украинцы, которые сами это предложили, сказали, что нет, это их не устраивает. Видимо, тогда уже были планы у них бомбить атомные электростанции", - заявил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Страны Запада должны считаться с интересами России, заявил Лавров
10:51
 
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