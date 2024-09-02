https://ria.ru/20240902/lavrov-1969913612.html

Страны Запада должны считаться с интересами России, заявил Лавров

Страны Запада должны считаться с интересами России, заявил Лавров - РИА Новости, 02.09.2024

Страны Запада должны считаться с интересами России, заявил Лавров

Москва не будет встраиваться ни в какие западные схемы без учета российских интересов, но остается открытой к контактам с Западом, при этом будет жестко... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T10:51

2024-09-02T10:51

2024-09-02T11:43

россия

москва

сергей лавров

мгимо

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Москва не будет встраиваться ни в какие западные схемы без учета российских интересов, но остается открытой к контактам с Западом, при этом будет жестко реагировать на недружественные шаги, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы не собираемся встраиваться в создаваемые без нашего участия и без учета российских интересов разные схемы в рамках западных правил... Президент неоднократно подчеркивал, что мы открыты для контактов и со странами коллективного Запада при том, разумеется, понимании, что они откажутся от откровенно враждебного курса в отношении нашей страны. На любые недружественные шаги будем по-прежнему жестко реагировать", - сказал Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

https://radiosputnik.ru/20240901/lavrov-1969849795.html

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россия, москва, сергей лавров, мгимо