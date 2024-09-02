Рейтинг@Mail.ru
Страны Запада должны считаться с интересами России, заявил Лавров - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 02.09.2024 (обновлено: 11:43 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/lavrov-1969913612.html
Страны Запада должны считаться с интересами России, заявил Лавров
Страны Запада должны считаться с интересами России, заявил Лавров - РИА Новости, 02.09.2024
Страны Запада должны считаться с интересами России, заявил Лавров
Москва не будет встраиваться ни в какие западные схемы без учета российских интересов, но остается открытой к контактам с Западом, при этом будет жестко... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T10:51
2024-09-02T11:43
россия
москва
сергей лавров
мгимо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969937384_0:0:2904:1634_1920x0_80_0_0_8f3c9bfa81ac34489df759ba233bac1f.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Москва не будет встраиваться ни в какие западные схемы без учета российских интересов, но остается открытой к контактам с Западом, при этом будет жестко реагировать на недружественные шаги, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы не собираемся встраиваться в создаваемые без нашего участия и без учета российских интересов разные схемы в рамках западных правил... Президент неоднократно подчеркивал, что мы открыты для контактов и со странами коллективного Запада при том, разумеется, понимании, что они откажутся от откровенно враждебного курса в отношении нашей страны. На любые недружественные шаги будем по-прежнему жестко реагировать", - сказал Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
https://radiosputnik.ru/20240901/lavrov-1969849795.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969937384_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_aace0b4b6065022138e14bad9e2829c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, сергей лавров, мгимо
Россия, Москва, Сергей Лавров, МГИМО
Страны Запада должны считаться с интересами России, заявил Лавров

Лавров: Россия не будет встраиваться в западные схемы без учета ее интересов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Москва не будет встраиваться ни в какие западные схемы без учета российских интересов, но остается открытой к контактам с Западом, при этом будет жестко реагировать на недружественные шаги, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы не собираемся встраиваться в создаваемые без нашего участия и без учета российских интересов разные схемы в рамках западных правил... Президент неоднократно подчеркивал, что мы открыты для контактов и со странами коллективного Запада при том, разумеется, понимании, что они откажутся от откровенно враждебного курса в отношении нашей страны. На любые недружественные шаги будем по-прежнему жестко реагировать", - сказал Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Лавров о позиции Борреля по миру на Украине: дилетантизм или безумие
Вчера, 20:23
 
РоссияМоскваСергей ЛавровМГИМО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала